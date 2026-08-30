Berghuis lyrisch: "Denk dat het een goede versterking voor ons is"
Steven Berghuis is nog altijd blij speler van Ajax te mogen zijn. De technicus wist twee assists te geven én scoorde tegen Telstar. Daley Blind gaf hem een tip, die de aanvaller hielp.
Berghuis trok bij zijn goal niet naar binnen, maar ging naar buiten. "Voor deze goal moet ik Daley bedanken", zegt Berghuis voor de camera's van ESPN. "Hij kwam na de wedstrijd tegen Sion naar me toe en zei dat ik dat vaker moest doen. Hij is een verdediger, dus hij kan in het hoofd van een verdediger kijken. Dat heb je nodig ook."
Tolu Arokodare scoorde ook nog, op aangeven van Berghuis. "Prettige vent om in de kleedkamer te hebben. Hij heeft gewoon zin om zich na een moeilijk seizoen bij Wolves te revancheren. Hij heeft natuurlijk veel wapens met kracht en snelheid. Ik denk dat het wel een goede versterking voor ons is."
Zelf kreeg Berghuis er met Viktor Tsygankov ook nog een concurrent bij. Maakt dat hem onzeker? "Nee, eigenlijk helemaal niet. Zeker niet. Ik denk dat goede spelers altijd welkom zijn. Dat werd ook gezegd toen ik kwam en Antony en David Neres er nog waren. Goede spelers kunnen ook altijd goed samenspelen."
Míchel over Ajacied: "Hij kan de nieuwe Virgil van Dijk worden"
Van der Vaart lyrisch over nieuweling: "Ik geloof in deze aankoop"
Berghuis lyrisch: "Denk dat het een goede versterking voor ons is"
Klaassen heeft nog geen nieuw contract: "Cruijff is heel druk"
Maduro heeft vertrouwen in Ajax-aanwinst: "Dat gaat hij wel brengen"
Ajax maakt korte metten met Telstar en pakt drie makkelijke punten
'Farioli en FC Porto willen Ajax nog beroven van sterkhouder'
'De Telegraaf onthult riante salaris van Weghorst bij Ajax'
Opstelling Ajax bekend: Míchel houdt tegen Telstar vast aan Tolu
'Youri Regeer op weg naar Duitsland: Ajax bereikt akkoord'
'Ajax bereikt akkoord en gaat aanvaller verhuren aan FC Kopenhagen'
Schuurs na drie jaar terug op het veld: "Het was een zware periode"
'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"
Amrabat dolblij met transfer naar Ajax: "Kreeg een appje van Jordi"
'Streep door Ajax-transfer: doelwit mag deze zomer niet weg'
Ajax handelt razendsnel en presenteert nieuwe middenvelder
Ajax zwaait Gooijer uit: "Soms kun je teleurgesteld zijn in mensen"
Van Gaal gefileerd: "Hij is een parodie op zichzelf aan het worden"
'Ajax kan komst Noa Lang vergeten na slecht nieuws uit Italië'
Ajax in de Conference League: dit is het officiële speelschema
'Ajax verrast en pikt Sofyan Amrabat op; presentatie maandag'
Ajax-fans minder kritisch: "Heeft Farioli grote invloed op gehad"
'Tahirovic verlaat Denemarken en tekent bij Belgische topclub'
Zwagerman: "Hij is een speler die op de radar staat bij Ajax"
Gloukh-transfer niet realistisch: "Ik weet dat ik hier blijf"
Sean Steur bejubeld: "Dit lijkt een echte ontdekking van Ajax"
'Kian Fitz-Jim direct grote ster in Serie A, ster is rijzende'
Oud-Ajacied Schuurs na drie jaar weer terug in wedstrijdselectie
'Ajax-doelwit neemt afscheid bij club, transfer lijkt kwestie van tijd'
Tsygankov wil schitteren bij Ajax: "Waren niet de fijnste weken"