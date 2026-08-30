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Berghuis lyrisch: "Denk dat het een goede versterking voor ons is"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Steven Berghuis scoort tegen Telstar
Steven Berghuis scoort tegen Telstar Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis is nog altijd blij speler van Ajax te mogen zijn. De technicus wist twee assists te geven én scoorde tegen Telstar. Daley Blind gaf hem een tip, die de aanvaller hielp. 

Berghuis trok bij zijn goal niet naar binnen, maar ging naar buiten. "Voor deze goal moet ik Daley bedanken", zegt Berghuis voor de camera's van ESPN. "Hij kwam na de wedstrijd tegen Sion naar me toe en zei dat ik dat vaker moest doen. Hij is een verdediger, dus hij kan in het hoofd van een verdediger kijken. Dat heb je nodig ook."

Tolu Arokodare scoorde ook nog, op aangeven van Berghuis. "Prettige vent om in de kleedkamer te hebben. Hij heeft gewoon zin om zich na een moeilijk seizoen bij Wolves te revancheren. Hij heeft natuurlijk veel wapens met kracht en snelheid. Ik denk dat het wel een goede versterking voor ons is."

Zelf kreeg Berghuis er met Viktor Tsygankov ook nog een concurrent bij. Maakt dat hem onzeker? "Nee, eigenlijk helemaal niet. Zeker niet. Ik denk dat goede spelers altijd welkom zijn. Dat werd ook gezegd toen ik kwam en Antony en David Neres er nog waren. Goede spelers kunnen ook altijd goed samenspelen."

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