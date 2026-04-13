Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Berghuis maakt indruk: "Tikte bij Ajax zijn oude niveau weer aan"

Niek
Steven Berghuis en Wout Weghorst vieren een treffer in Almelo Foto: © BSR Agency

Ajax won zaterdagavond met 0-3 op bezoek bij Heracles Almelo en Steven Berghuis nam twee treffers voor zijn rekening. Arie Haan heeft de aanvallende middenvelder van de club uit Amsterdam opgenomen in zijn 'Elftal van de Week' op de website van de Telegraaf

"Steven Berghuis tikte bij Ajax zijn oude niveau weer aan. Achter alles wat hij doet, zit dan een gedachte", legt hij uit. "Hij zwerft over het hele veld en strooit met passes. De kaats bij zijn eerste goal en daarna het zoeken van de hoek, daar droop de intelligentie en de klasse van af. Bij zijn tweede goal maakte Pasveer het hem makkelijk", beseft Haan, die wel onder de indruk was van de ploeg van trainer Oscar Garcia. 

"Ajax zag er tegen Heracles eindelijk eens wat stabieler uit. Dat had met de aanwezigheid van Ko Itakura als verdedigende middenvelder te maken", vervolgt hij enthousiast. "Hij bracht rust in de ploeg, koos heel slim positie en zette de organisatie goed neer. Daarom verkies ik hem boven Jordy Clasie of Kodai Sano", besluit Haan over de twee middenvelders van AZ en NEC. 

Elftal van de Week (Telegraaf): 
Van Oevelen; Dijkstra, Nijstad, Janse, Mauro Junior; Mijnans, Itakura, Saibari; Berghuis, Ueda, Godts. 

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez haalt verschrikkelijk hard uit: "Ze zijn zo slecht"

0
Tomiyasu aan de bal in een uitwedstrijd van Ajax

Bruggink noemt favoriet voor plek 2: "Ajax is ook aan het jagen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bert Konterman

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

0
Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

0
René Wagelaar

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

0
Rob Jansen

Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kenneth Perez haalt verschrikkelijk hard uit: "Ze zijn zo slecht"

Bruggink noemt favoriet voor plek 2: "Ajax is ook aan het jagen"

Ajacieden aangepakt: "Waar waren ze tegen Twente en Feyenoord?"

Berghuis maakt indruk: "Tikte bij Ajax zijn oude niveau weer aan"

Ajax speelt donderdag oefenwedstrijd tegen directe concurrent

Brobbey 'talk of the town' in Engeland, politie start onderzoek

Driessen kritisch: "Het leek wel alsof hij Ajax 3 punten gunde"

Twee Ajacieden in Elftal van de Week na overwinning in Almelo
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws