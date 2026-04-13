Berghuis maakt indruk: "Tikte bij Ajax zijn oude niveau weer aan"

Ajax won zaterdagavond met 0-3 op bezoek bij Heracles Almelo en Steven Berghuis nam twee treffers voor zijn rekening. Arie Haan heeft de aanvallende middenvelder van de club uit Amsterdam opgenomen in zijn 'Elftal van de Week' op de website van de Telegraaf .

"Steven Berghuis tikte bij Ajax zijn oude niveau weer aan. Achter alles wat hij doet, zit dan een gedachte", legt hij uit. "Hij zwerft over het hele veld en strooit met passes. De kaats bij zijn eerste goal en daarna het zoeken van de hoek, daar droop de intelligentie en de klasse van af. Bij zijn tweede goal maakte Pasveer het hem makkelijk", beseft Haan, die wel onder de indruk was van de ploeg van trainer Oscar Garcia.

"Ajax zag er tegen Heracles eindelijk eens wat stabieler uit. Dat had met de aanwezigheid van Ko Itakura als verdedigende middenvelder te maken", vervolgt hij enthousiast. "Hij bracht rust in de ploeg, koos heel slim positie en zette de organisatie goed neer. Daarom verkies ik hem boven Jordy Clasie of Kodai Sano", besluit Haan over de twee middenvelders van AZ en NEC.

Elftal van de Week (Telegraaf):

Van Oevelen; Dijkstra, Nijstad, Janse, Mauro Junior; Mijnans, Itakura, Saibari; Berghuis, Ueda, Godts.