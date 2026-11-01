Berghuis maakt rentree voor Ajax: "Ik wist waar ik aan toe was"

Berghuis was het seizoen goed begonnen, maar lag er de afgelopen weken uit met een blessure. Zaterdagavond tegen AZ stond de aanvaller weer op het veld. "Heel fijn", reageert hij na afloop voor de camera bij NOS. "Ik wist wel waar ik aan toe was, nadat we de scan hadden gemaakt."

Ajax won met 1-0, maar speelde geen overtuigende wedstrijd. "Ik denk dat we aan het begin echt goede momenten hadden", zag Berghuis, die op de bank begon. "Op een gegeven moment nam AZ het wel over voor mijn gevoel. Wij maakte de goal en konden het niveau niet vasthouden. Aan de bal niet, maar zonder bal ook niet."