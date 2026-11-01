Berghuis maakt rentree voor Ajax: "Ik wist waar ik aan toe was"
Steven Berghuis maakte zaterdagavond zijn rentree voor Ajax. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 1-0 van AZ.
Berghuis was het seizoen goed begonnen, maar lag er de afgelopen weken uit met een blessure. Zaterdagavond tegen AZ stond de aanvaller weer op het veld. "Heel fijn", reageert hij na afloop voor de camera bij NOS. "Ik wist wel waar ik aan toe was, nadat we de scan hadden gemaakt."
Ajax won met 1-0, maar speelde geen overtuigende wedstrijd. "Ik denk dat we aan het begin echt goede momenten hadden", zag Berghuis, die op de bank begon. "Op een gegeven moment nam AZ het wel over voor mijn gevoel. Wij maakte de goal en konden het niveau niet vasthouden. Aan de bal niet, maar zonder bal ook niet."
Volgens de ervaren kracht had Ajax moeite met het één-op-één-voetbal. "Teams zijn goed georganiseerd. Dan heb je een goede individuele actie nodig of een aanspeelpunt met lopende varianten. Dat zijn een paar varianten om daar onderuit te spelen. De keeper heeft eigenlijk de bal en iedereen staat met een man. Dat zie je tegenwoordig veel terugkomen in het voetbal."
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