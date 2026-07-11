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Berghuis met schrikbarende tackle: "Band afnemen en wisselen"

Sara
Steven Berghuis
Steven Berghuis Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis zorgt voor veel ophef na een opzienbarende actie. De aanvaller kwam vrijdagavond in het oefenduel tegen AEK Larnaca met een harde tackle in op zijn directe tegenstander. Hij ontsnapte aan een vroege donkerrode kaart.

Berghuis kwam na een mislukte pass met twee benen hard in op zijn tegenstander. Scheidsrechter Hensgens bestrafte de Ajacied met slechts een gele kaart. Op de beelden is te zien waarom hij daarmee goed wegkwam. 

Zijn actie zorgt voor veel reacties op sociale media. Ajax-supporters reageren verontwaardigd op het incident. "Berghuis wordt dit jaar nog 35 en draagt de aanvoerdersband. Eerder deze week beelden van vreemd gedrag richting Baas op training, nu een frustratietackle in een oefenpotje. Wat moet je met zo'n klein kind? Hij presteert veel te weinig om dit voor lief te nemen", schrijft een supporter.

"Wat een achterlijke overtreding. Band afnemen en wisselen. Dit heeft niks met fel zijn te maken", schrijft een ander op X. Ajax won het oefenduel uiteindelijk met 1-0. 

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