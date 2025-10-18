'Berghuis minstens drie duels aan de kant door slepende blessure'

Steven Berghuis kan de komende tijd geen deel uitmaken van de selectie van Ajax, zo meldt het Algemeen Dagblad . De buitenspeler ondervindt teveel hinder van zijn lies. Daardoor mist hij het duel met AZ en Chelsea, terwijl ook het duel met FC Twente in De Grolsch Veste te vroeg lijkt te gaan komen.

Berghuis kampt volgens de krant met 'opspelende liesklachten'. Vanwege het risico op een ernstigere blessure, staat hij voorlopig aan de kant. "Nu is besloten om Berghuis te laten herstellen tot de lies weer volledig belastbaar is", aldus het AD.

"Daardoor is de routinier voorlopig uit de roulatie en mist hij, naast de topper tegen AZ, hoogstwaarschijnlijk ook het zware uitduel met Chelsea in de Champions League woensdag en het bezoek aan FC Twente, volgende week zondag in de eredivisie", schrijft de krant.