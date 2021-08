Geschreven door Jessica Westdijk 05 aug 2021 om 15:08

Het was woensdag een spannende dag voor Steven Berghuis: tegen Leeds United kwam hij voor het eerst als Ajacied in actie in de Johan Cruijff Arena. Het was even afwachten hoe hij ontvangen zou worden, maar over algemeen werd hij warm ontvangen door de 25.000 aanwezige supporters.

De transfer van Berghuis is de meest besproken transfer van deze zomer in Nederland, maar tot nu toe lijkt het allemaal goed uit te pakken voor de aanvaller. “Uiteindelijk was ik op mijn zestiende nog een amateurspeler. Ik had altijd de droom om profvoetballer te worden en dan wil je er zo veel mogelijk uit halen. Hier heb ik weer het idee dat ik mezelf moet bewijzen en dat zal mij een betere speler maken. Ik ben heel blij met mijn keuze”, vertelt hij op Ziggo Sport over zijn keuze voor Ajax. “Ik ben hier goed opgevangen”, zo vond hij na afloop van het duel.