Berghuis na nederlaag: "Je moet ‘m op de kin nemen en doorgaan"

Steven Berghuis is na afloop duidelijk aangeslagen na de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht (1-2). De aanvoerder ziet zijn ploeg terugvallen naar de vijfde plaats en houdt er rekening mee dat Europees voetbal via de play-offs moet worden veiliggesteld.

"Je moet ‘m op de kin nemen en doorgaan", zegt Berghuis na de nederlaag tegen ESPN. "Volgende week moeten we naar SC Heerenveen. We gaan nu analyseren wat er niet goed gaat. De eerste helft spelen we prima, we belonen onszelf niet."

Volgens de middenvelder liet Ajax het vooral na rust liggen. "In de tweede helft zit het dicht aan beide kanten, we creëerden vrij weinig. In de slotfase gingen we er allebei voor… Maar dan maken ze ‘m in de allerlaatste minuut. Dat is ook voetbal", aldus Berghuis.