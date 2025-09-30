Berghuis neemt het op voor Ajacied: "Daar moet je van wegblijven"

Steven Berghuis heeft het opgenomen voor John Heitinga. De trainer van Ajax ligt na een aantal teleurstellende optredens van de Amsterdammers al behoorlijk onder vuur.

Op de persconferentie richting de Champions League-ontmoeting met Olympique Marseille sprong Berghuis op de bres voor zijn trainer. "Je moet wegblijven van mikken op het individu. Dit is zo’n groot team-gebeuren", benadrukt de aanvaller, geciteerd door ESPN. "Er zijn zoveel mensen bij betrokken. Bij Ajax is er een ander verwachtingspatroon."

Zo kreeg Heitinga na de matige overwinning op NAC Breda opnieuw veel kritiek. "Dat individuele, het spelen op de man, wil ik helemaal van wegblijven. Ik wil gewoon analyseren wat er tegen NAC fout ging en verbeteren. De waarheid ligt altijd onder die vier lampen."