Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Berghuis neemt het op voor Ajacied: "Daar moet je van wegblijven"

Max
bron: ESPN
Steven Berghuis tijdens FC Volendam - Ajax
Steven Berghuis tijdens FC Volendam - Ajax Foto: © BSR Agency

Steven Berghuis heeft het opgenomen voor John Heitinga. De trainer van Ajax ligt na een aantal teleurstellende optredens van de Amsterdammers al behoorlijk onder vuur. 

Op de persconferentie richting de Champions League-ontmoeting met Olympique Marseille sprong Berghuis op de bres voor zijn trainer. "Je moet wegblijven van mikken op het individu. Dit is zo’n groot team-gebeuren", benadrukt de aanvaller, geciteerd door ESPN. "Er zijn zoveel mensen bij betrokken. Bij Ajax is er een ander verwachtingspatroon."

Zo kreeg Heitinga na de matige overwinning op NAC Breda opnieuw veel kritiek. "Dat individuele, het spelen op de man, wil ik helemaal van wegblijven. Ik wil gewoon analyseren wat er tegen NAC fout ging en verbeteren. De waarheid ligt altijd onder die vier lampen."

John Heitinga Steven Berghuis
0 reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
