Berghuis onaantastbaar: "Daar slaapt hij geen minuut minder door"

Steven Berghuis is een van de Ajacieden die ervaring met zich meebrengt in de huidige selectie. Volgens Hans Kraay Junior heeft de aanvaller inmiddels al zoveel meegemaakt dat hij niet wakker ligt van de concurrentie.

Of Berghuis zich zorgen gaan maken over zijn positie bij Ajax? "Nee hoor. Ik heb na afloop van Telstar-Ajax een tijdje met Steven gesproken, en hij vindt het prima om op 10 te spelen", vertelt Kraay tegenover Voetbal International.

"Hij vindt het totaal geen probleem om hangend aan de rechterkant te voetballen, wordt totaal niet nerveus dat rechtsbuiten Viktor Tsygankov is aangetrokken. Steven Berghuis is in een fase van zijn voetbalcarrière gekomen waarin hij alleen nog wil genieten en op welke positie dan ook gretigheid zal uitstralen", aldus de analist.