Berghuis onthult tactisch plan Ajax: "De sleutel lag bij hem"

Ajax won zondagmiddag met 0-2 op bezoek bij PSV en Steven Berghuis begon weer eens in de basis bij de ploeg van trainer Francesco Farioli. De buitenspeler, die ook op het middenveld uit de voeten kan, wist dat de club uit Eindhoven 'hoog' zou druk gaan geven in Eindhoven.

"Je weet dat, je staat daarin op je voorvoeten en staat klaar om een bal te ontvangen onder de hoogste druk", vertelt hij in gesprek met ESPN over het tactische strijdplan van de bezoekers. "Daarin hadden we wat patronen, om eronderuit te kunnen spelen. De sleutel lag uiteindelijk bij Boscagli, of hij helemaal door zou stappen of niet. Dat deed hij de eerste helft niet", blikt Berghuis terug.

De routinier roemt de inbreng van trainer Francesco Farioli. "Dat begint op 15 juni, het moment dat hij binnenkomt. Daarin is gewoon ontzettend goed gewerkt: altijd aan hetzelfde touwtje, met zijn staf. Er is weinig onduidelijkheid", constateert hij. "Zoiets heeft natuurlijk ook tijd nodig. Uiteindelijk gaat PSV punten verspelen en blijven wij steeds winnen. Dat heeft ons op een gegeven moment nog extra geloof gekregen", erkent Berghuis.

"Daarin zijn we als groep mooi naar elkaar toegegroeid. Maar de trainer heeft vanaf 15 juni het goede voorbeeld gegeven en van ons een ontzettend goed team gemaakt", vervolgt de creatieve linkspoot, die erg blij was dat zijn 'concullega' Traoré de bevrijdende tweede treffer maakte. "Bert (Bertrand Traoré, red.) heeft vijf minuten nodig en maakt hem. Wat ik dan denk? Ik was alleen maar blij, dat station ben ik inmiddels ook al een tijd gepasseerd. Ik kan heel erg genieten van hoe we dit als team voor elkaar krijgen", besluit Berghuis tevreden.