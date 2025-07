Berghuis onthult: "We kwamen eerder terug door haar grote buik"

Steven Berghuis is één van de uitblinkers in de voorbereiding bij Ajax. De aanvallende middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, nam in vijf wedstrijden al vijf doelpunten voor zijn rekening. De creatieve linkspoot heeft de zomerstop goed benut.

"Ja, mijn vriendin is midden augustus uitgerekend. We kwamen eerder uit Griekenland terug vanwege haar grote buik en de kleine die naar school moest", legt hij uit in een interview op de website van het Algemeen Dagblad. "Daardoor was ik niet zoals voorgaande jaren pas een week voor de voorbereiding, maar drie weken eerder al terug in Nederland. Dat heeft me misschien een kleine voorsprong bezorgd", aldus Berghuis, die ook extra werk heeft verricht.

"Ja, ik ben begonnen met yoga, op advies van de club ook", verklapt hij. "Door die rug wil je ruimte in de heupen en alle spiergroepen houden. Als je het een jaar lang, twee keer 75 minuten in de week doet, kunnen die extra oefeningen daar heel erg bij helpen. Ik dacht er vaker aan, maar dit vond ik een mooi moment. Ik weet het niet, ik wil gewoon zo lang mogelijk voetballen", vertelt de 33-jarige Berghuis, die zelf ook merkt dat de jaartjes op zijn leeftijd beginnen te tellen.

"Het ging altijd vanzelf en als dat ineens niet meer zo is, dan (lachend, red.) is dit iets waar je een stap in moet zetten. Dat heb ik gedaan", vervolgt de routinier, die geen moeite heeft om de oefeningen meerder keren per week te doen. "Ik vind het leuk en voel me er goed bij. En bijna drie uur investeren buiten de training om, reken dat maar eens uit op jaarbasis”, besluit Berghuis over zijn arbeidsuren.