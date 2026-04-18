Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"

"Dat heb je niet zomaar gedaan, lijkt mij, deze selectie samenstellen met de trainer, met de staf", zei Berghuis over de beoogde veranderingen bij Ajax. "Als je daar écht in gelooft, dan zou ik zeggen…", de rest van die zin slikte hij in, maar volgens Lentin Goodijk is het duidelijke taal.

"Voor de spelers is het nauwelijks meer te volgen", aldus Goodijk in Voetbal International. Berghuis nam Gloukh als voorbeeld. "Die wordt op een bepaalde manier gehaald, op een gegeven moment wordt die speelstijl overboord gegooid, dan wordt er op een andere manier gespeeld, dan gaan we weer met vijf verdedigen, waardoor je twee middenvelders overhoudt… Nou, dat is niet het profiel Gloukh. Maar Gloukh kan gewoon goed voetballen. Alleen dan moet het wel op elkaar afgestemd zijn, in de rode draad hoe je wil spelen. Ja, dát is er niet", aldus Berghuis. Volgens Goodijk sloeg hij daarmee de spijker op zijn kop.