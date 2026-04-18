Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"
Ajax wilde na het Farioli-tijdperk weer terug naar attractief en aanvallend voetbal. De clubleiding creëerde daar echter zelf de meest onmogelijke omstandigheden voor, zo ziet ook Steven Berghuis.
"Dat heb je niet zomaar gedaan, lijkt mij, deze selectie samenstellen met de trainer, met de staf", zei Berghuis over de beoogde veranderingen bij Ajax. "Als je daar écht in gelooft, dan zou ik zeggen…", de rest van die zin slikte hij in, maar volgens Lentin Goodijk is het duidelijke taal.
"Voor de spelers is het nauwelijks meer te volgen", aldus Goodijk in Voetbal International. Berghuis nam Gloukh als voorbeeld. "Die wordt op een bepaalde manier gehaald, op een gegeven moment wordt die speelstijl overboord gegooid, dan wordt er op een andere manier gespeeld, dan gaan we weer met vijf verdedigen, waardoor je twee middenvelders overhoudt… Nou, dat is niet het profiel Gloukh. Maar Gloukh kan gewoon goed voetballen. Alleen dan moet het wel op elkaar afgestemd zijn, in de rode draad hoe je wil spelen. Ja, dát is er niet", aldus Berghuis. Volgens Goodijk sloeg hij daarmee de spijker op zijn kop.
Ouazane kritisch op zichzelf en ziet verbeterpunt: "Ik moet..."
Aaron Bouwman doet onthulling: "Hij stond vroeger op de F-Side"
Ajax ziet scout na zes jaar vertrekken: "Dat heb ik besloten"
Ajax moet mogelijk uitwijken door Harry Styles: 'Twee opties'
Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"
Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"
'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"
Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"
Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"
Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"
Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"
Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open
Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"
Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"
'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"
Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"
Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"
'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie
Lentin Goodijk legt vinger op zere plek bij Ajax: "Paniekaankoop"
Eenhoorn waarschuwt Ajax: "Ze zullen fans moeten teleurstellen"
"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"
'Ajax heeft club uit Overijssel benaderd voor duels in play-offs'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Soms heb je wat andere types nodig"