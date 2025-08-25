Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Berghuis over favoriete plek: "Dan moet je me er niet neerzetten"

Niek
Steven Berghuis met de aanvoerdersband om
Steven Berghuis met de aanvoerdersband om Foto: © Pro Shots

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Heracles Almelo en Steven Berghuis nam de openingstreffer voor zijn rekening. De creatieve linkspoot sprak na afloop bij ESPN over 'goede en minder goede momenten' in de Johan Cruijff Arena. 

"Gelukkig trekken we 'm over de streep. Ik denk dat we redelijk tot goed begonnen", blikt hij terug. "Dan moet je gewoon de 1-0 maken en dat deden we. Uiteindelijk hoop je zo snel mogelijk de 2-0 te maken waardoor er misschien wat geloof bij Heracles afneemt", aldus Berghuis.

"We zijn nog niet waar we willen zijn", vervolgt hij realistisch. "De dominantie die we hier in de Arena op de mat willen leggen tegen zulke tegenstanders, daarin zullen we moeten ontwikkelen. We hebben weinig weggegeven, dat kan je zeker als pluspunt zien", beseft Berghuis, die geen voorkeur voor een positie heeft. 

Tegen Heracles Almelo begon hij als 'nummer tien' en in andere wedstrijden kreeg hij een rol vanaf de rechterkant. "Het gaat om de invulling en daarin gaat het niet om mij, maar wat het beste voor Ajax is. Met een bepaalde bezetting kan het heel goed op 10", constateert hij. "Als je het anders wil invullen, dan zou ik vanaf rechts kunnen. Als je de snelheid op de flanken wil, dan moet je me er niet neerzetten", besluit Berghuis op de website van VI.

