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Berghuis over nieuwe seizoen: "Ik zit nog wel in vakantiemodus"

Gijs Kila
bron: NOS
Steven Berghuis neemt de bal aan
Steven Berghuis neemt de bal aan Foto: © BSR Agency

Steven Berghuis geniet nog na van zijn vakantie, maar weet dat het nieuwe seizoen alweer voor de deur staat. De routinier van Ajax keerde onlangs terug uit de Verenigde Staten en moet zich de komende weken opmaken voor de start van de voorbereiding.

Bij de NOS kreeg Berghuis de vraag of hij alweer zin heeft in het nieuwe seizoen. De 34-jarige aanvaller reageerde met een lach. "Ik zit nog wel in vakantiemodus, moet ik eerlijk zeggen. Ben net terug uit Miami, ben daar drie weken geweest. Als het balletje gaat rollen heb ik er wel heel veel zin in."

De eerste training van Ajax staat gepland op 25 juni. Tot die tijd richt Berghuis zich op zijn fysieke voorbereiding richting het nieuwe seizoen. "Ik ga mij nu voorbereiden", blikt hij vooruit. Ondanks zijn vakantie heeft de ervaren Ajacied niet stilgezeten. "Je hebt een programma, maar je houdt je lichaam ook warm en fit."

Ajax wacht deze zomer opnieuw een vroege start van het seizoen vanwege de voorrondes van de Conference League. Op 17 juni horen de Amsterdammers wie de tegenstander wordt in de tweede voorronde. De heenwedstrijd staat gepland voor 23 juli, een week later volgt de return. Volgens Berghuis doet de situatie hem denken aan een eerdere Europese campagne van Ajax. "Het is vergelijkbaar met twee jaar geleden."

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