Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Berghuis over teleurstellend seizoen Ajax: "Dat zegt ook alles"

Arthur
bron: NOS
Steven Berghuis
Steven Berghuis Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis heeft zich opvallend open uitgesproken over het chaotische seizoen van Ajax. De aanvaller, die als analist aanwezig was bij de WK-wedstrijd tussen België en Egypte, zag vooral structurele problemen binnen de selectie en in de manier van spelen. Volgens hem is er wel genoeg kwaliteit in de groep, maar ontbreekt het op sleutelposities aan balans en invulling.

Terugblikkend op het seizoen is Berghuis kritisch over de onrust op de trainerspositie. "Als je drie trainers in een seizoen hebt gehad, was het niet goed", stelde hij bij de NOS. Naast de vele wisselingen mistte hij vooral een herkenbare speelstijl binnen het team. "Ook een manier van spelen zoals we onder Farioli hadden of onder Ten Hag hadden ontbrak. Daar heb ik me al eens eerder over uitgesproken".

Hij wijst daarnaast op de grote variatie in opstellingen als symptoom van die instabiliteit. "We hebben negentien verschillende samenstellingen gehad op het middenveld dit jaar, dat zegt ook alles". Vooral op het middenveld ziet hij een structureel tekort: "Ik denk wel dat we voldoende goede spelers hebben, maar ik denk dat we op sleutelposities spelers missen. Vooral op de zespositie hebben we geen opvolging gekregen voor Jordan Henderson."

Ook op de vleugels ontbrak volgens hem vastigheid. "Als je kijkt wie er allemaal op rechtsbuiten hebben gespeeld zijn dat ik, Moro, Bounida, Edvardsen, Carrizo en dan mis ik er nog een". Ter vergelijking met de Europese top noemt hij Arsenal: "Als je naar Arsenal kijkt, die hebben Saka en Madueke".

Tot slot benadrukt Berghuis dat de wisselende omstandigheden ook invloed hebben op de beoordeling van individuele spelers. "Als spelers doen we er alles aan, maar als het gewoon niet klopt... Je kunt wel individueel inzoomen op spelers, maar je speelt gewoon niet hetzelfde als de posities om je heen niet kloppen". Hij geeft ook aan intern zijn mening niet voor zich te houden. "Ik ben ook de eerste die naar de technische leiding loopt om bijvoorbeeld te zeggen: 'Farioli, top'. Maar als het niet goed is, mag ik het ook zeggen".

Gerelateerd:
Marijn Beuker en Jordi Cruijff

Beuker haalt keeper naar Ajax: "Het is een atletische doelman"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart biedt excuses aan na racisme: "Enorm spijt van"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Steven Berghuis
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Berghuis over teleurstellend seizoen Ajax: "Dat zegt ook alles"

Beuker haalt keeper naar Ajax: "Het is een atletische doelman"

Van der Vaart biedt excuses aan na racisme: "Enorm spijt van"

Sneijder haalt uit na kritiek: "Dat is die komiek aan de bar?"

'Jordi Cruijff wil verbouwen: Ajax neemt afscheid van drietal'

Driessen wil wissel bij Oranje: "Koeman moet een signaal afgeven"

Bas Nijhuis hoort salaris van Gerard Joling: "Ik ga ook zingen"

'Ajax denkt serieus aan verrassende terugkeer van oud-Ajacied'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws