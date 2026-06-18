Berghuis over teleurstellend seizoen Ajax: "Dat zegt ook alles"

Steven Berghuis heeft zich opvallend open uitgesproken over het chaotische seizoen van Ajax. De aanvaller, die als analist aanwezig was bij de WK-wedstrijd tussen België en Egypte, zag vooral structurele problemen binnen de selectie en in de manier van spelen. Volgens hem is er wel genoeg kwaliteit in de groep, maar ontbreekt het op sleutelposities aan balans en invulling.

Terugblikkend op het seizoen is Berghuis kritisch over de onrust op de trainerspositie. "Als je drie trainers in een seizoen hebt gehad, was het niet goed", stelde hij bij de NOS. Naast de vele wisselingen mistte hij vooral een herkenbare speelstijl binnen het team. "Ook een manier van spelen zoals we onder Farioli hadden of onder Ten Hag hadden ontbrak. Daar heb ik me al eens eerder over uitgesproken".

Hij wijst daarnaast op de grote variatie in opstellingen als symptoom van die instabiliteit. "We hebben negentien verschillende samenstellingen gehad op het middenveld dit jaar, dat zegt ook alles". Vooral op het middenveld ziet hij een structureel tekort: "Ik denk wel dat we voldoende goede spelers hebben, maar ik denk dat we op sleutelposities spelers missen. Vooral op de zespositie hebben we geen opvolging gekregen voor Jordan Henderson."