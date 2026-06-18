Berghuis over teleurstellend seizoen Ajax: "Dat zegt ook alles"
Steven Berghuis heeft zich opvallend open uitgesproken over het chaotische seizoen van Ajax. De aanvaller, die als analist aanwezig was bij de WK-wedstrijd tussen België en Egypte, zag vooral structurele problemen binnen de selectie en in de manier van spelen. Volgens hem is er wel genoeg kwaliteit in de groep, maar ontbreekt het op sleutelposities aan balans en invulling.
Terugblikkend op het seizoen is Berghuis kritisch over de onrust op de trainerspositie. "Als je drie trainers in een seizoen hebt gehad, was het niet goed", stelde hij bij de NOS. Naast de vele wisselingen mistte hij vooral een herkenbare speelstijl binnen het team. "Ook een manier van spelen zoals we onder Farioli hadden of onder Ten Hag hadden ontbrak. Daar heb ik me al eens eerder over uitgesproken".
Hij wijst daarnaast op de grote variatie in opstellingen als symptoom van die instabiliteit. "We hebben negentien verschillende samenstellingen gehad op het middenveld dit jaar, dat zegt ook alles". Vooral op het middenveld ziet hij een structureel tekort: "Ik denk wel dat we voldoende goede spelers hebben, maar ik denk dat we op sleutelposities spelers missen. Vooral op de zespositie hebben we geen opvolging gekregen voor Jordan Henderson."
Ook op de vleugels ontbrak volgens hem vastigheid. "Als je kijkt wie er allemaal op rechtsbuiten hebben gespeeld zijn dat ik, Moro, Bounida, Edvardsen, Carrizo en dan mis ik er nog een". Ter vergelijking met de Europese top noemt hij Arsenal: "Als je naar Arsenal kijkt, die hebben Saka en Madueke".
Tot slot benadrukt Berghuis dat de wisselende omstandigheden ook invloed hebben op de beoordeling van individuele spelers. "Als spelers doen we er alles aan, maar als het gewoon niet klopt... Je kunt wel individueel inzoomen op spelers, maar je speelt gewoon niet hetzelfde als de posities om je heen niet kloppen". Hij geeft ook aan intern zijn mening niet voor zich te houden. "Ik ben ook de eerste die naar de technische leiding loopt om bijvoorbeeld te zeggen: 'Farioli, top'. Maar als het niet goed is, mag ik het ook zeggen".
Berghuis over teleurstellend seizoen Ajax: "Dat zegt ook alles"
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