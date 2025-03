Berghuis prijst Farioli: "Vanaf het moment dat hij binnenkwam"

Steven Berghuis sprak na afloop van de gewonnen topper in Eindhoven vol lof over Francesco Farioli.

Farioli liet met Ajax opnieuw een tactische masterclass zien. Dat gaf Berghuis ook aan in het interview na afloop bij ESPN. "Het is ontzettend duidelijk hoe we zo'n wedstrijd willen aanvliegen. We worden goed voorbereid en hebben de momenten gepakt om het naar ons toe te trekken."

"De sleutel lag bij Boscagli, of die helemaal door ging of niet", legt de rechtsbuiten uit. "Dat deed hij in de eerste helft niet. We waren niet oppermachtig, maar wel in control. We hebben niet veel kansen weggegeven en zelf wel onze momenten gehad om gevaarlijk te worden."

Berghuis ziet dat Farioli een ontzettend belangrijke rol speelt voor de ploeg uit Amsterdam. "Het is begonnen op 15 juni, op het moment dat hij binnenkwam. Er is gewoon ontzettend goed gewerkt en altijd aan hetzelfde touwtje getrokken met zijn staf. Er was gewoon heel weinig onduidelijkheid. Zoiets heeft natuurlijk ook tijd nodig."

Berghuis zag de groep naar elkaar toegroeien, hetgeen dat Farioli zo erg probeert te stimuleren. "Uiteindelijk gaat PSV op een gegeven moment punten verspelen en blijven wij winnen. Dat heeft ons extra geloof gegeven. We zijn als groep naar elkaar toegegroeid", sluit hij af.