Berghuis roemt talenten van Ajax: "Bij hem zag ik het meteen"

"We hebben veelbelovend talent, in een goed topsportklimaat weer. Al kunnen we nog wel wat ervaring gebruiken", vertelt hij in een interview op de website van het AD. "Dat versnelt het proces, want dan kun je jongens als Bouwman en Bounida moeiteloos inpassen", aldus Berghuis, die er zelf ook veel mee bezig is.

"Ik vind dat leuk. Ik probeer kwaliteit te herkennen en te zorgen dat ze zichzelf kunnen zijn. Bij Bounida zag ik het meteen", vervolgt hij enthousiast. "Fitz-Jim deed in mijn eerste jaar al dingen dat ik dacht: dit kan een goede speler worden. Zo zijn er meer. Je wil het talent eruit zien komen. Ik praat ook met ze, zie ook waar ze tegenaan lopen en waar ze heel goed in zijn. Fitz-Jim beweegt geweldig tussen de linies", constateert Berghuis.

"Mika Godts is goed is in de één-tegen-één. Dan moeten ze ook het vertrouwen krijgen om dat te doen", vervolgt de routinier, die beseft dat er nog stappen gemaakt moeten worden. "We moeten niet vergeten dat jongens als Jordan en Remko, die gevaren zien aankomen, er niet meer in staan. Davy en ik zijn vooral bezig met het organiseren van de druk vooruit. Ik kan me voorstellen dat daar bij de samenstelling van de selectie naar gekeken wordt. Aan de andere kant hebben we met Bouwman, Mokio, Steur en Bounida ook talenten die we speeltijd kunnen geven", besluit Berghuis.