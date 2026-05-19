Berghuis sprak nog niet met Cruijff: "Misschien gebeurt dat nog"

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen heeft al met technisch directeur Jordi Cruijff gesproken over de toekomst van de club, maar opvallend genoeg wacht een gesprek met Steven Berghuis nog altijd. Dat schrijft Voetbal International maandag.

Dat is opmerkelijk, omdat juist Berghuis zich de afgelopen weken kritisch uitliet over het beleid in Amsterdam. De ervaren aanvaller vertelde begin april dat hij een duidelijke rode draad mist binnen Ajax. Daarbij wees hij onder meer naar het verhaal van Oscar Gloukh, die volgens Berghuis nooit echt tot zijn recht kwam doordat de speelwijze voortdurend veranderde.

Na het doelpuntloze gelijkspel tegen SC Heerenveen kwam Berghuis terug op zijn eerdere uitspraken. "Ik heb mezelf vier weken geleden blootgelegd, en daar heb ik ook helemaal geen spijt van", vertelde hij aan VI. "Ik sta er ook honderd procent achter. Dat vind ik nog steeds, maar het heeft geen zin om dat nu allemaal weer naar boven te brengen. We gaan gewoon de knop omzetten met het team en op naar donderdag."

Daarmee doelt Berghuis op het play-offduel met FC Groningen, waarin Ajax Europees voetbal veilig moet zien te stellen na het mislopen van een directe plaatsing.