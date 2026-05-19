Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Berghuis sprak nog niet met Cruijff: "Misschien gebeurt dat nog"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Steven Berghuis neemt de bal aan
Steven Berghuis neemt de bal aan Foto: © BSR Agency

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen heeft al met technisch directeur Jordi Cruijff gesproken over de toekomst van de club, maar opvallend genoeg wacht een gesprek met Steven Berghuis nog altijd. Dat schrijft Voetbal International maandag.

Dat is opmerkelijk, omdat juist Berghuis zich de afgelopen weken kritisch uitliet over het beleid in Amsterdam. De ervaren aanvaller vertelde begin april dat hij een duidelijke rode draad mist binnen Ajax. Daarbij wees hij onder meer naar het verhaal van Oscar Gloukh, die volgens Berghuis nooit echt tot zijn recht kwam doordat de speelwijze voortdurend veranderde.

Na het doelpuntloze gelijkspel tegen SC Heerenveen kwam Berghuis terug op zijn eerdere uitspraken. "Ik heb mezelf vier weken geleden blootgelegd, en daar heb ik ook helemaal geen spijt van", vertelde hij aan VI. "Ik sta er ook honderd procent achter. Dat vind ik nog steeds, maar het heeft geen zin om dat nu allemaal weer naar boven te brengen. We gaan gewoon de knop omzetten met het team en op naar donderdag."

Daarmee doelt Berghuis op het play-offduel met FC Groningen, waarin Ajax Europees voetbal veilig moet zien te stellen na het mislopen van een directe plaatsing.

VI noemt het ondertussen opvallend dat Cruijff nog niet met Berghuis om tafel heeft gezeten. "Jordi Cruijff sprak al wel met aanvoerder Davy Klaassen over wat Ajax nodig heeft richting de toekomst, maar nog niet met de speler die dat tot nu toe het best verwoordde", schrijft VI.

Berghuis zelf staat daar overigens wel voor open. "Misschien gebeurt dat nog, misschien niet. Ik heb ook nog een eenjarig contract, dus ik heb eerlijk gezegd m’n energie in andere dingen gestoken."

Ondanks alle onrust benadrukt de aanvaller dat de spelersgroep nog altijd vecht voor elkaar. "Ik denk dat we als team best wel hard voor elkaar vechten, maar we komen in heel veel dingen tekort."

Gerelateerd:
Jordi Cruijff kijkt rond

Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'

0
FC Groningen-supporters op de Noordtribune

FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Steven Berghuis Davy Klaassen Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'

FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax

Castricum ziet het zwaar in voor Ajax: "Nog één wedstrijd..."

Berghuis sprak nog niet met Cruijff: "Misschien gebeurt dat nog"

De Jonge ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan in ons voordeel zijn"

Derksen haalt uit naar Ajacied: "Het is een tragisch dieptepunt"

Driessen vergelijkt Ajax met gevallen topclub: "Hard op weg"

Blokzijl blij met halve finale tegen Ajax: "Dat is extra mooi"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws