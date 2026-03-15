Berghuis: "Tegen Feyenoord bewijzen dat dit geen incident was"

Ajax tankte zaterdag vertrouwen met een overtuigende 4-0 overwinning op Sparta Rotterdam. Steven Berghuis speelde daarin een hoofdrol met een goal en keek na afloop tevreden terug op het duel.

"Ik ben hartstikke blij, zowel persoonlijk als voor het team. Het geeft een goed gevoel, maar tegelijkertijd was het maar één wedstrijd. Volgende week kunnen we weer bewijzen dat dit geen incident was", zei Berghuis na afloop bij ESPN.

Volgens de aanvaller zag het spel van Ajax er frisser uit, al waren er ook nog momenten waarin de ploeg terugviel. "We waren fris, met een net wat andere veldbezetting. In het begin van de tweede helft zakten we wat in, zoals vaker dit seizoen, maar dat los je niet op in een paar dagen. We hebben nu weer een week om de neuzen de goede kant op te krijgen."

Over de invloed van interim-trainer Óscar García wilde Berghuis nog niet te veel kwijt. De focus ligt volgens hem vooral op de volgende wedstrijd, waarin Ajax het moet opnemen tegen Feyenoord. "Het is aan ons om volgende week tegen Feyenoord te bewijzen dat het geen incident is. Wat ze (de staf, red.) hebben geprobeerd? Dat moet je aan de trainer vragen."