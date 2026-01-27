Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Berghuis traint mee met Ajax voor Olympiakos, verdediger afwezig

Max
bron: Voetbal International
Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax
Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis stond dinsdagochtend weer op het trainingsveld met Ajax. Dat meldt Voetbal International

Ajax houdt dinsdag de afsluitende training voor de belangrijke Champions League-ontmoeting met Olympiakos woensdag. Het is nog niet duidelijk of Berghuis ook weer in actie kan komen morgen. De middenvelder trainde met een behoorlijk ingepakt been.

Ko Itakura ontbrak dinsdagochtend op de laatste training en lijkt dus een vraagteken voor Olympiakos. Takehiro Tomiyase, afgelopen zaterdag tegen FC Volendam voor het eerst bij de wedstrijdselectie, trainde wel mee. Ajax en Olympiakos trappen woensdagavond om 21.00 uur af. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim moet 2 spelers missen: "Hij is niet heel prettig opgestaan"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart vol lof: "Hij is de Johan Cruijff van het darten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Steven Berghuis Ko Itakura
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties