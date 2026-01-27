Berghuis traint mee met Ajax voor Olympiakos, verdediger afwezig

Steven Berghuis stond dinsdagochtend weer op het trainingsveld met Ajax. Dat meldt Voetbal International .

Ajax houdt dinsdag de afsluitende training voor de belangrijke Champions League-ontmoeting met Olympiakos woensdag. Het is nog niet duidelijk of Berghuis ook weer in actie kan komen morgen. De middenvelder trainde met een behoorlijk ingepakt been.

Ko Itakura ontbrak dinsdagochtend op de laatste training en lijkt dus een vraagteken voor Olympiakos. Takehiro Tomiyase, afgelopen zaterdag tegen FC Volendam voor het eerst bij de wedstrijdselectie, trainde wel mee. Ajax en Olympiakos trappen woensdagavond om 21.00 uur af.