Het laatste Ajax Nieuws
Berghuis traint mee met Ajax voor Olympiakos, verdediger afwezig
Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots
Steven Berghuis stond dinsdagochtend weer op het trainingsveld met Ajax. Dat meldt Voetbal International.
Ajax houdt dinsdag de afsluitende training voor de belangrijke Champions League-ontmoeting met Olympiakos woensdag. Het is nog niet duidelijk of Berghuis ook weer in actie kan komen morgen. De middenvelder trainde met een behoorlijk ingepakt been.
Ko Itakura ontbrak dinsdagochtend op de laatste training en lijkt dus een vraagteken voor Olympiakos. Takehiro Tomiyase, afgelopen zaterdag tegen FC Volendam voor het eerst bij de wedstrijdselectie, trainde wel mee. Ajax en Olympiakos trappen woensdagavond om 21.00 uur af.
Laatste nieuws
Grim moet 2 spelers missen: "Hij is niet heel prettig opgestaan"
Van der Vaart vol lof: "Hij is de Johan Cruijff van het darten"
Berghuis traint mee met Ajax voor Olympiakos, verdediger afwezig
'Bosz gaat vertrekken bij PSV': "Na Bayern München en Feyenoord"
Jansen geeft transferupdate Ajax: "Afwachten of dat gaat lukken"
'Duitse club meldt zich bij Ajax en wil Ko Itakura losweken'
FC Twente verhuurt Naci Ünüvar: "Dat ging daar bergafwaarts"
'Voormalig Ajacied Silvano Vos op de radar bij nieuwe club'
Derksen duidelijk: "Hij had nooit een Ajax-shirt mogen dragen"
Raymond van Barneveld krijgt hulp van oud-Ajacied: "Doet mij zeer"
Meer nieuws
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Ajax en Excelsior
Pastoor nog niet overtuigd van Ajacied: "Kijk ik niet graag naar"
Benjamin van Leer blikt terug: "Ziyech vroeg wat ik wilde hebben"
'Ajax kijkt ook naar alternatieven voor Oleksandr Zinchenko'
'Ajax kan terugkeer van Edson Alvarez naar Amsterdam vergeten'
'Go Ahead Eagles klopt aan bij Ajax voor transfer van talent'
Update over Zinchenko-transfer: "Een minder leuke mededeling"
Mike Verweij ontkent geruchten: "Nooit een bod gedaan door Ajax"
Van Leer geeft tekst en uitleg: "Huntelaar opende echt mijn ogen"
Martijn Reuser geniet van Ajax-talent: "Hij werd soms gek van me"
Ouder nieuws
VIDEO | Hakim Ziyech maakt na lange afwezigheid rentree op veld
Perez kritisch op Ajacieden: "Ik hoop dat ze die beha's afdoen"
Van Polen adviseert Ajax-talent: "Hij moet het krachthonk in"
Van der Vaart ziet twee lichtpuntjes bij Ajax: "Heel blij mee"
Hugo Borst: "Hij vocht met de assistent-trainer van Farioli"
'Danilo in beeld bij Eredivisionist': "Vraag of hij haalbaar is"
Twee Ajacieden opgenomen in Elftal van de Week na zege op Volendam
Martin Jol zeer kritisch op Ajax-beleid: "Dat is een blamage"
'Ajax afgetroefd: financiële slagkracht blijkt doorslaggevend'
Van Polen tipt Ajax over versterking: "Vind ik echt te weinig"
Video’s
Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"
Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"
Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"
Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"
Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."
Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"
Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"
0 reacties