Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Berghuis treft oud-Ajacied in CL: "Hij is een hele goede vriend"

Cherine
Steven Berghuis in Zeist
Steven Berghuis in Zeist Foto: © Pro Shots

Dinsdagavond in het Stade Vélodrome kan Steven Berghuis niet wachten om Gerónimo Rulli weer een knuffel te geven. Hun gezamenlijke tijd bij Ajax heeft een blijvende vriendschap opgeleverd.

"Ik heb hem via FaceTime gesproken. Hij is een hele goede vriend", vertelde Berghuis op de persconferentie. "Ik mag hem echt graag. Hij is een hele goede keeper. Argentijnen staan altijd voor je team. De passie die ze hebben voor het voetbal en om te winnen, heeft hij denk ik ook naar Marseille gebracht. Ik kijk ernaar uit om Rulli morgen te zien."

"Rulli zei dat het stadion er klaar voor was, dus ik heb geen andere verwachting. Soms heb je dat als team ook zelf in de hand. Als je als tegenstander lang aan de bal kan blijven in zo’n stadion, kun je het naar je eigen hand zetten. Dat is voor ons een extra obstakel", aldus de Ajacied.

