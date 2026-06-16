Berghuis uit zich over opstelling Oranje: "Niet teveel luisteren"

Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax

Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez heeft Ronald Koeman geadviseerd om de opstelling van het Nederlands elftal aan te passen. Volgens de analist van de NOS zou Oranje er goed aan doen om tegen Zweden met drie centrale verdedigers te spelen. Dat stelde hij maandagavond bij de NOS. Tafelgenoot Steven Berghuis is het daar niet mee eens en zou de opstelling na het 2-2 gelijkspel tegen Japan grotendeels intact laten.

Nederland treft zaterdagavond Zweden, dat indruk maakte met een 5-1 zege op Tunesië. Perez vindt dat Oranje zich moet wapenen tegen het Zweedse spitsenduo Alexander Isak en Viktor Gyökeres. Hij zegt: "Zweden speelt met twee echte spitsen. Daarom heb ik gekozen voor drie centrale verdedigers, eigenlijk een 3-4-3." In zijn voorstel bestaat de voorhoede uit Tijjani Reijnders, Donyell Malen en Cody Gakpo, waarbij hij toevoegt: "Waarbij Gakpo en Reijnders echt aan de binnenkant spelen." Achterin kiest Perez voor Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Micky van de Ven, met Denzel Dumfries en Jorrel Hato als wingbacks. Op het middenveld vormen Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch de basis, met daarvoor Reijnders en Gakpo. Hij legt uit: "Eigenlijk is het een vierkant op het middenveld om ruimte te maken voor Dumfries, die dan op kan komen, en ook voor Hato. Dan heb je iets meer zekerheid, denk ik. Het wordt wel een karwei tegen die twee spitsen."

Over de mogelijke alternatieven zegt Perez: "Als je met twee centrale verdedigers speelt, moet een van de backs dan blijven om een drietal te maken, het liefst. Of Frenkie de Jong moet inzakken, dat kan ook. Hij heeft bij Barcelona ook een tijdje centraal gespeeld, dus dat zou een optie kunnen zijn. Alleen mis je hem dan misschien wel in het balbezit", aldus Perez. "Hij ziet in zijn opstelling geen plek voor Crysencio Summerville, die tegen Japan nog uitblonk: "Summerville is een heel goede speler. Hij heeft ons verrast, of mij in ieder geval verrast. Maar het gaat er meer om: wat heb je nodig? Op een vierkant middenveld denk ik niet dat hij de juiste persoon is. Dan kies je toch voor Reijnders en Gakpo. Gaat Koeman trouwens niet doen, hoor", stelt de Deen.