Berghuis vol lof over Ajax-icoon: "Ik krijg gewoon kippenvel"

Ajax won donderdagavond met 1-4 bij FK Vojvodina. Dusan Tadic was een van de aanwezigen in Servië. De oud-Ajacied kan rekenen op veel lof van Steven Berghuis.

Na afloop werd Berghuis geïnterviewd door Ziggo Sport. Tijdens het interview zag hij dat Tadic een moment had met de meegereisde supporters van Ajax. "Hey, daar is Dusan!", riep hij, terwijl hij wees naar Tadic. "We zagen hem al in het hotel vandaag. Echt geweldig. Het is zo goed om hem te zien. Het is gewoon zo’n geweldenaar. Het is ook een van de redenen waarom je naar Ajax gaat, om met zulke spelers te voetballen. Ik krijg hier gewoon kippenvel van. Deze man verdient echt het hoogste van het hoogste. Echt een geweldenaar, in alles."

Tadic heeft een verleden bij zowel FK Vojvodina als bij Ajax. "Dit zijn mijn twee clubs. Een mooie wedstrijd om te zien", liet de Serviër zelf na afloop weten.