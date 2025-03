Berghuis vol vertrouwen richting Frankfurt: "We hebben nog kans"

Berghuis speelde nog nooit op bezoek bij Eintracht Frankfurt. "Dat is mooi. Het resultaat ligt ook nog open, want uitdoelpunten tellen niet meer extra tegenwoordig. We gaan er alles aan doen", blikt hij vooruit bij Ajax TV. "Zij hebben veel wapens en snelheid, maar wij hadden ook onze momenten. We gaan er niet met een topresultaat heen, maar hebben nog kans."

De 33-jarige aanvallende middenvelder worstelde dit seizoen met blessures, maar is inmiddels topfit. "De laatste tijd maak ik weer veel speelminuten. Je merkt dat fitheid en continuïteit dan toch belangrijk is. Daarin voel ik me helemaal fit", vertelt hij. "Het is moeilijk uit te leggen, maar als je lang geen wedstrijden speelt, komt kwaliteit moeilijk tot uiting. Nu hoop ik dit ritme vast te houden."

Eintracht Frankfurt en Ajax trappen donderdagavond om 18.45 uur af.