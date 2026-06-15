Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Berghuis: "Was niet goed genoeg om daar aanspraak op te maken"

Max
bron: NOS
Steven Berghuis
Steven Berghuis Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis kan niet anders dan concluderen dat hij geen geweldig seizoen heeft meegemaakt. De aanvaller van Ajax was echter dolgraag met Oranje naar het WK gegaan. 

Berghuis zit er niet erg mee dat hij niet is opgeroepen voor het WK. "De laatste keer dat ik erbij ben geweest was nog wel onder Koeman. Ik heb mij er niet bij neergelegd dat ik er niet bij zat, want natuurlijk heb je altijd wel iets van: als ik fit ben en je gelooft in je kwaliteiten... Er zijn geen linkspoten die voorin staan eigenlijk. Je denkt: misschien als ik het zelf afdwing... Maar dat heb ik gewoon niet gedaan", vertelt hij bij NOS.

De Ajacied beseft dat hij geen topseizoen heeft gedraaid. "Ik ben te weinig fit geweest en ik heb gewoon niet goed genoeg gespeeld om aanspraak te maken om hierbij te zitten. Het is ook gewoon te lang geleden dat ik erbij heb gezeten", vervolgt hij. Berghuis was er sinds september 2023 niet meer bij. "Ik was er ook niet bij met het EK."

Gerelateerd:
Bailey Rice

'Ajax vangt bot bij Schotse middenvelder (19) van Rangers FC'

0
Nicky en René van der Gijp

Gijp twijfelt aan Feyenoord-beslissing: "Voelt als wat Ajax deed"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Steven Berghuis
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax vangt bot bij Schotse middenvelder (19) van Rangers FC'

Gijp twijfelt aan Feyenoord-beslissing: "Voelt als wat Ajax deed"

Berghuis: "Was niet goed genoeg om daar aanspraak op te maken"

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

Kijkcijfers: Miljoenen mensen zien Oranje gelijkspelen op WK

Kraay jr.: "Is hij zoveel miljoen meer waard dan Aaron Bouwman?"

"Memphis verkiezen boven Brobbey is niet meer te verantwoorden"

Koeman krijgt onvoldoende: "Oranje verspeelde onnodig 2 punten"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws