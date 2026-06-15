Berghuis: "Was niet goed genoeg om daar aanspraak op te maken"

Berghuis zit er niet erg mee dat hij niet is opgeroepen voor het WK. "De laatste keer dat ik erbij ben geweest was nog wel onder Koeman. Ik heb mij er niet bij neergelegd dat ik er niet bij zat, want natuurlijk heb je altijd wel iets van: als ik fit ben en je gelooft in je kwaliteiten... Er zijn geen linkspoten die voorin staan eigenlijk. Je denkt: misschien als ik het zelf afdwing... Maar dat heb ik gewoon niet gedaan", vertelt hij bij NOS.

De Ajacied beseft dat hij geen topseizoen heeft gedraaid. "Ik ben te weinig fit geweest en ik heb gewoon niet goed genoeg gespeeld om aanspraak te maken om hierbij te zitten. Het is ook gewoon te lang geleden dat ik erbij heb gezeten", vervolgt hij. Berghuis was er sinds september 2023 niet meer bij. "Ik was er ook niet bij met het EK."