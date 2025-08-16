Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Steven Berghuis

Berghuis wijst naar Farioli: "Laagste wat ik in jaren heb gehad"

Julian
bron: ESPN
Steven Berghuis in Zeist
Steven Berghuis in Zeist Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis is het seizoen goed begonnen. In de voorbereiding maakte de multi-inzetbare voetballer, die voor het eerst tot het aanvoerdersgilde van Ajax behoort, al een uitstekende indruk en die lijn zette hij door tegen Telstar. 

"Ik ben daar in mijn Ajax-periode nooit voor gevraagd", doelt hij bij ESPN op het aanvoerderschap. "Ik heb de band weleens gedragen omdat Bergwijn, Henderson of Klaassen niet op het veld stonden. Ik denk dat het, met hoe deze selectie in elkaar zit, logisch is dat de jongens die er al langer zijn – Kenneth of ik – hem dragen. Ik hecht er niet heel veel waarde aan. Het is hartstikke mooi als je 'm om hebt. Het is een eer, maar groter is het niet en het verandert ook niks."

Wat wel verandert is, is de speelstijl van Ajax. John Heitinga wil aanvallender spelen dan zijn voorganger Francesco Farioli. Het komt het spel van Berghuis ten goede, stelt hij zelf. "Dat had ik wel gemist. Twee goals en vijf assists is by far het laagste wat ik de laatste jaren heb gehad. Deze trainer is wat aanvallender en ziet in mij een belangrijke spil in het aanvalsspel. Op de een of andere manier kon ik vorig jaar ook heel erg genieten. Maar nu geniet ik weer hiervan.”

