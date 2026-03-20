"Berghuis zei dat we zo snel mogelijk op voorsprong moeten komen"

Ajax gaat aankomend weekend op bezoek bij Feyenoord en dat betekent voor Sean Steur zijn eerste Klassieker. De talentvolle middenvelder kreeg van Steven Berghuis al een goed advies in aanloop naar het duel in De Kuip.

“Hij vertelde vooral dat we zo snel mogelijk op voorsprong moeten komen, haha", vertelt hij op de website van ESPN. "We moeten ons beste spel laten zien en dezelfde intensiteit als afgelopen zaterdag (tegen Sparta, red.) opbrengen", aldus Steur, die beseft welke belangen er op het spel staan.

“Het is natuurlijk de grootste wedstrijd in Nederland, in mijn optiek", legt hij uit. "Op dit moment is het ook een hele, hele belangrijke wedstrijd in ons seizoen. Daar kijk ik heel erg naar uit", vervolgt Steur, die deze maand genoot van de Champions League-duels tussen Real Madrid en Manchester City.

“Dat is gewoon de hoogste kwaliteit die er is", beseft hij. "Het zijn twee van de beste ploegen ter wereld. Daar let ik op en dan zie ik dat elk duel, elke sprint en elke bal een gevecht is. Daar heb ik inspiratie van opgedaan. Dat probeer ik ook in mijn spel te brengen, want als ik daar wil komen is dat een vereiste.”

Steur is in ieder geval blij dat hij stappen maakt bij de club uit Amsterdam. “Soms merkte ik in mijn conditie dat ik het na twee of drie sprints moeilijker kreeg, maar nu bouw ik steeds meer conditie op", constateert hij. "Ik merk dat ik het langer kan volhouden. Dat moet ik blijven ontwikkelen", besluit Steur.