Berghuis zelfkritisch bij Ajax: "Dat los je niet in drie dagen op"

Ajax pakte zaterdag vertrouwen met een overtuigende 4-0 zege op Sparta Rotterdam. Steven Berghuis was belangrijk met een doelpunt en keek na afloop tevreden terug, maar ziet nog verbeterpunten.

Berghuis is zelfkritisch op zijn eigen ploeg. " We spelen snel de ballen lang en dan kunnen ze elke keer weer op onze helft de bal veroveren. Daar moeten we gewoon vaster in zijn en gewoon initiatief blijven nemen. Dat is ook wel iets wat het hele seizoen al een beetje het geval is. Dat los je niet in drie, vier dagen op."

Vervolgens ging de blik gelijk weer vooruit, want de Klassieker staat op het programma. "Maar ja, we hebben weer een week om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en om ons voor te bereiden op Feyenoord (uit, red.)", zegt Berghuis bij ESPN.