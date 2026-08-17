Berghuis ziet twee problemen bij Ajax: "Daar hebben we moeite mee"

Steven Berghuis merkt dat Ajax dit seizoen voor een nieuwe uitdaging staat. De aanvaller zag zondag tegen SC Heerenveen dat tegenstanders steeds beter voorbereid zijn op de speelwijze van de Amsterdammers. Ajax gaf in eigen huis een 2-0 voorsprong uit handen en speelde uiteindelijk met 2-2 gelijk.

Volgens Berghuis gooide Heerenveen het na rust over een andere boeg. "Er waren twee dingen waar we moeite mee hadden. Allereerst ging Heerenveen op een gegeven moment één-op-één spelen. Daarnaast zetten ze in de tweede helft anders druk, met twee spitsen. Daar kregen we niet echt grip op", vertelt hij aan Ajax Life.

Berghuis ziet geen reden voor paniek. "We moeten nog wel stappen zetten. Dat is logisch. We haalden goede versterkingen. Het algehele niveau van het elftal ging omhoog. Dat moet nu naar elkaar toe groeien." Daarnaast merkt de aanvaller dat ook de tegenstanders zich verder ontwikkelen. "De teams en trainers worden steeds slimmer en de analyses worden steeds beter. Ze durven ook meer."