Berghuis ziet twee problemen bij Ajax: "Daar hebben we moeite mee"
Steven Berghuis merkt dat Ajax dit seizoen voor een nieuwe uitdaging staat. De aanvaller zag zondag tegen SC Heerenveen dat tegenstanders steeds beter voorbereid zijn op de speelwijze van de Amsterdammers. Ajax gaf in eigen huis een 2-0 voorsprong uit handen en speelde uiteindelijk met 2-2 gelijk.
Volgens Berghuis gooide Heerenveen het na rust over een andere boeg. "Er waren twee dingen waar we moeite mee hadden. Allereerst ging Heerenveen op een gegeven moment één-op-één spelen. Daarnaast zetten ze in de tweede helft anders druk, met twee spitsen. Daar kregen we niet echt grip op", vertelt hij aan Ajax Life.
Berghuis ziet geen reden voor paniek. "We moeten nog wel stappen zetten. Dat is logisch. We haalden goede versterkingen. Het algehele niveau van het elftal ging omhoog. Dat moet nu naar elkaar toe groeien." Daarnaast merkt de aanvaller dat ook de tegenstanders zich verder ontwikkelen. "De teams en trainers worden steeds slimmer en de analyses worden steeds beter. Ze durven ook meer."
Volgens Berghuis ligt de bal nu bij Ajax om met nieuwe oplossingen te komen. "Je hebt een manier van spelen. Tegenstanders gaan daar antwoorden op verzinnen. Heerenveen legde dat in de tweede helft een beetje bloot. Dat moeten we goed analyseren. Het is voor ons zaak dat te herkennen en op te lossen."
Tot slot sprak Berghuis over talent Abdellah Ouazane, die sinds het vertrek van Mika Godts meer speeltijd krijgt. De aanvaller ziet overeenkomsten tussen zichzelf en de jonge Marokkaan. "Hij is een echte Ajax-voetballer. Hij is goed aan de bal en dribbelt vooruit. Ouazane is meer een middenvelder dan een buitenspeler. Een beetje zoals ik eigenlijk."
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