Bergkamp adviseert Ajax: "Dat gaat je uiteindelijk pijn doen"

"Helemaal als je dat in eigen hand hebt bij een club als Ajax. Dat is het dna van de club. Het opleiden van talenten. Die moeten door", opent Bergkamp stelling in KieftJansenEgmondGijp. "Die moeten altijd de voorkeur krijgen, ook al zijn talenten tien tot twintig procent minder. Zodra je een B- of een C-speler uit het buitenland koopt, gaat dat je uiteindelijk pijn doen. Buiten het feit dat je aan je eigen dna komt."

Kan Ajax op die manier bij de top mee blijven doen? "Als je naar de geschiedenis kijkt, is dat altijd zo geweest", countert Bergkamp. "Je kunt zo een waslijst aanhalen van talenten die bij Ajax groot zijn geworden en succesvol zijn geweest in het buitenland. Je moet jezelf de vraag stellen: gaat dat nog steeds gebeuren?"