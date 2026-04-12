Bergkamp adviseert Ajax: "Dat gaat je uiteindelijk pijn doen"

Rik Engelbertink
bron: KieftJansenEgmondGijp
Dennis Bergkamp
Dennis Bergkamp

Dennis Bergkamp vindt dat Ajax de buitenlandse 'B- en C-aankopen' links moet laten liggen en moet gaan scouten in eigen land, naast het focussen op haar eigen jeugdopleiding. Bergkamp volgt daarbij het voorbeeld van Johan Cruijff.

"Helemaal als je dat in eigen hand hebt bij een club als Ajax. Dat is het dna van de club. Het opleiden van talenten. Die moeten door", opent Bergkamp stelling in KieftJansenEgmondGijp. "Die moeten altijd de voorkeur krijgen, ook al zijn talenten tien tot twintig procent minder. Zodra je een B- of een C-speler uit het buitenland koopt, gaat dat je uiteindelijk pijn doen. Buiten het feit dat je aan je eigen dna komt."

Kan Ajax op die manier bij de top mee blijven doen? "Als je naar de geschiedenis kijkt, is dat altijd zo geweest", countert Bergkamp. "Je kunt zo een waslijst aanhalen van talenten die bij Ajax groot zijn geworden en succesvol zijn geweest in het buitenland. Je moet jezelf de vraag stellen: gaat dat nog steeds gebeuren?"

Overigens geldt zijn advies niet alleen voor de club uit Amsterdam. "Niet alleen bij Ajax, maar in heel Nederland", vervolgt hij. "Nederland is gewoon een opleidingsland. Je kunt proberen mee te doen, maar de kloof wordt steeds groter. Je moet een beslissing nemen in wat je bent en daar moet je als clubs ook naar kijken."

Bergkamp is iemand die in de visie van Johan Cruijff geloofde en blijft geloven. "Als je het over Johan hebt: hij had gigantisch veel ideeën, maar werd niet altijd serieus genomen. In 95 procent van de gevallen had hij gelijk."

Cruijff bedacht de 'zes-vijf-regel'. Zes talenten uit eigen jeugd, vijf spelers in het veld die aankopen zijn. Volgens Bergkamp is het ook beter als die aankopen uit de Eredivisie komen. "Maar als je A-spelers uit het buitenland haalt: be my guest. Geweldig! Alleen komen die wel?"

Gerelateerd:
Ajax baalt

Stevens: "PSV moet niet naar Ajax, maar naar zichzelf kijken"

Bryan Linssen viert een goal tegen PSV

Linssen hard: "Als je nu bij Ajax voetbalt, is dat geen pretje"

Bert Konterman

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

René Wagelaar

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

Ali Boussaboun

Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"

Robert Maaskant

Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"

Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

Rob Jansen

Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"

Stevens: "PSV moet niet naar Ajax, maar naar zichzelf kijken"

Linssen hard: "Als je nu bij Ajax voetbalt, is dat geen pretje"

Ajax-speler krijgt lof: "Ik vind hem een beetje op Ziyech lijken"

Perr Schuurs geeft Ajax uitsluitsel: "Dan ga ik liever daarheen"

Pusic ziet 'gestolen' titel Ajax: "Dan waren wij kampioen geworden"

Mokio krijgt tip: "Als hij slim is breekt hij met dat management"

Kraay jr. tipt topclubs: "Snap niet dat Ajax hem niet haalt"
