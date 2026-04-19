Bergkamp blonk niet uit in Ajax-jeugd: "Wij zagen dat nog niet"

Dennis Bergkamp
Dennis Bergkamp Foto: © BSR Agency

Dennis Bergkamp was een van de meest technische Nederlandse voetballers aller tijden. In de jeugd van Ajax waren de kwaliteiten echter nog niet lang niet altijd echt te zien.

Rob Hersche speelde in de jeugd samen met Bergkamp en zag de oud-speler van Ajax, Inter en Arsenal destijds weinig uitblinken. "In ons eerste jaar als A-junior zaten Dennis en ik niet eens in het hoogste team. Hij speelde nog regelmatig als rechtsback", vertelt hij in ELF Voetbal. "Dat deed hij altijd best aardig, maar het is nooit echt een grote uitblinker geweest."

De techniek waar Bergkamp later zo bekend mee werd, was als jeugdspeler ver te zoeken. "Tegenwoordig staat heel het internet vol met fenomenale acties van Dennis, maar dat zagen wij nog niet in de jeugd. Niet in de rondo, niet tijdens positiespelletjes en ook niet tijdens de afrondingsoefeningen", herinnert Hersche.

Richard Sneekes weet nog dat de creatieveling ook heel anders was dan zijn meeste teamgenoten. "Er liepen in onze lichting jongens met bravoure en de Amsterdamse bluf. Maar Dennis was anders, Hij was rustig en trad nooit echt op de voorgrond. Hij bleef altijd met beide voeten op de grond.

Volgens Dave Markus, teamgenoot en goede vriend van Bergkamp, was Johan Cruijff degene die het talent in Bergkamp zag. "Ik kan niet redeneren wat andere trainers van Dennis vonden, maar het was Cruijff die zijn talent op waarde wist te schatten. Dat we zonder Cruijff nooit van Bergkamp hadden gehoord, plaatst Cruijff voor mij echt in een andere categorie", besluit hij. 

Bergkamp blonk niet uit in Ajax-jeugd: "Wij zagen dat nog niet"

