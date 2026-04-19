Bergkamp blonk niet uit in Ajax-jeugd: "Wij zagen dat nog niet"

Dennis Bergkamp was een van de meest technische Nederlandse voetballers aller tijden. In de jeugd van Ajax waren de kwaliteiten echter nog niet lang niet altijd echt te zien.

Rob Hersche speelde in de jeugd samen met Bergkamp en zag de oud-speler van Ajax, Inter en Arsenal destijds weinig uitblinken. "In ons eerste jaar als A-junior zaten Dennis en ik niet eens in het hoogste team. Hij speelde nog regelmatig als rechtsback", vertelt hij in ELF Voetbal. "Dat deed hij altijd best aardig, maar het is nooit echt een grote uitblinker geweest."

De techniek waar Bergkamp later zo bekend mee werd, was als jeugdspeler ver te zoeken. "Tegenwoordig staat heel het internet vol met fenomenale acties van Dennis, maar dat zagen wij nog niet in de jeugd. Niet in de rondo, niet tijdens positiespelletjes en ook niet tijdens de afrondingsoefeningen", herinnert Hersche.