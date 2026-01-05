'Bergkamp en Jonk keren mogelijk terug bij Ajax': "Een voordeel"

Mike Verweij sluit niet uit dat er in de nabije toekomst weer veel voormalig Ajax-spelers een functie krijgen bij de club uit Amsterdam. De verslaggever van de Telegraaf weet dat de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur goed nieuws kan voor diverse ex-profs.

"Het zou de deur weer kunnen openzetten voor Wim Jonk, Dennis Bergkamp, Richard Witschge, Jan Wouters, Gerald Vanenburg, John van ’t Schip en Simon Tahamata, die de club de afgelopen jaren gedesillusioneerd verlieten", blikt Verweij terug. "Maar ook voor bijvoorbeeld Wesley Sneijder, Patrick Kluivert, Marco van Basten, Siem de Jong, Ricardo van Rhijn, Daniël de Ridder en vele anderen", constateert hij.

"De laatste drie lopen al 2,5 jaar mee binnen de club en bevestigen de kracht van oud-topsporters met zakelijk opgeleide werknemers", vervolgt Verweij. "Tot slot wordt het als een voordeel gezien dat Jordi meer Spanjaard is dan Nederlander en hij zich daardoor minder zal laten leiden door de meningenfabriek die Nederland is geworden, waardoor hij onverstoorbaar te werk kan gaan. Binnen Ajax wordt verheugd gereageerd op het akkoord met Cruijff. Garanties dat hij slaagt, zijn niet te geven. Maar bijna iedereen is het erover eens dat hij de juiste man op het juiste moment is."