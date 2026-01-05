Kick-off
'Ajax benaderde De Boer voor trainersfunctie, maar wordt afgewezen'
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Bergkamp en Jonk keren mogelijk terug bij Ajax': "Een voordeel"

Niek
Ian Wright en Dennis Bergkamp bij het FWA Tribute in Londen
Ian Wright en Dennis Bergkamp bij het FWA Tribute in Londen Foto: © Pro Shots

Mike Verweij sluit niet uit dat er in de nabije toekomst weer veel voormalig Ajax-spelers een functie krijgen bij de club uit Amsterdam. De verslaggever van de Telegraaf weet dat de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur goed nieuws kan voor diverse ex-profs. 

"Het zou de deur weer kunnen openzetten voor Wim Jonk, Dennis Bergkamp, Richard Witschge, Jan Wouters, Gerald Vanenburg, John van ’t Schip en Simon Tahamata, die de club de afgelopen jaren gedesillusioneerd verlieten", blikt Verweij terug. "Maar ook voor bijvoorbeeld Wesley Sneijder, Patrick Kluivert, Marco van Basten, Siem de Jong, Ricardo van Rhijn, Daniël de Ridder en vele anderen", constateert hij.

"De laatste drie lopen al 2,5 jaar mee binnen de club en bevestigen de kracht van oud-topsporters met zakelijk opgeleide werknemers", vervolgt Verweij. "Tot slot wordt het als een voordeel gezien dat Jordi meer Spanjaard is dan Nederlander en hij zich daardoor minder zal laten leiden door de meningenfabriek die Nederland is geworden, waardoor hij onverstoorbaar te werk kan gaan. Binnen Ajax wordt verheugd gereageerd op het akkoord met Cruijff. Garanties dat hij slaagt, zijn niet te geven. Maar bijna iedereen is het erover eens dat hij de juiste man op het juiste moment is."

Gerelateerd:
Frank de Boer

'Ajax benaderde De Boer voor trainersfunctie, maar wordt afgewezen'

0
Rayane Bounida bedankt de Ajax-fans

Bounida en Steur breken door: "Wij hebben dat met Marijn Beuker"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd