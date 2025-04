Bergwijn: "Ajax heeft hem tekort gedaan, hij is een toptrainer"

Heitinga kwam in januari 2023 voor de groep te staan bij Ajax, na het vertrek van Alfred Schreuder. Bergwijn was groot fan van Heitinga, zo vertelt hij bij CONVO. "Hij is een toptrainer. Ik vond hem goed in de omgang en ook zijn veldtrainingen waren goed. Hij had altijd een goed plan gewoon."

Onder leiding van Heitinga behaalde Ajax de derde plek. De clubleiding hield de interim-trainer lange tijd in het ongewisse, maar besloot uiteindelijk om afscheid te nemen van John Heitinga en verder te gaan met Maurice Steijn. Een keuze waar Steven Bergwijn geen begrip voor heeft. "Ik ben van mening dat Ajax hem echt tekort heeft gedaan. Ik denk dat we beter met hem door hadden kunnen gaan. Hij is niet voor niets bij Liverpool nu."

Heitinga ging uiteindelijk aan de slag als assistent bij het West Ham United van David Moyes. Daarna vroeg Arne Slot hem om zijn rechterhand bij Liverpool te worden.