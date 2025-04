Bergwijn blikt terug op 'beef' bij Ajax: "Ik werd weggestuurd"

Steven Bergwijn speelde zes jaar in de jeugd van Ajax voor hij naar PSV vertrok. Volgens de aanvaller boterde het niet helemaal in Amsterdam.

In 2011 ruilde Bergwijn de jeugd van Ajax om voor die van PSV, waar hij later doorbrak in het betaalde voetbal. "Ik was niet helemaal happy daar. En als ik ergens niet happy ben, dan werkt het gewoon niet meer", blikt hij terug in CONVO. "Ik had problemen met trainers en mensen die er destijds waren. Het was eigenlijk gewoon beef man. En toen werd ik weggestuurd."

De inmiddels 27-jarige Oranje-international kwam bij PSV terecht, maar kwam wel meteen voor een lastige keuze te staan. "In een gastgezin wonen, of wat ga je doen? Toen dacht ik wel: shit, wat gaat er gebeuren", herinnert hij. Bergwijn bleef toch in Amsterdam wonen. "Om 6 uur opstaan, en dan ging in alleen met mijn pa richting Eindhoven. Ik trainde daar, en dan sliep mijn pa in de auto. Daarna terug naar school in Amsterdam, van twaalf tot drie."