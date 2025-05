Bergwijn denkt groots: "Als het aan mij ligt een jaar of tien"

Steven Bergwijn heeft het enorm naar zijn zin bij Al Ittihad. De voormalig aanvaller van Ajax ziet zichzelf nog wel even voetballen in Saudi-Arabië.

Bergwijn ruilde Ajax afgelopen zomer in voor Al Ittihad en heeft daar geen spijt van. In zijn eerste 22 competitieoptredens wist de vleugelaanvaller tien keer te scoren en gaf hij zes assists. "Het is echt mooi hier. Ik heb plezier enzo", laat hij weten in Matchday. "Maar het is gewoon een mooie competitie. Het is een mooi land. Mensen zouden zich meer moeten verdiepen, dan zullen ze het vanzelf wel zien."

De Oranje-international kon op veel kritiek rekenen voor zijn transfer naar de 'zandbak'. "Maar ik heb ook heel veel goede dingen mee gekregen en veel complimenten gekregen over hoe ik er in sta en dat ik die stap heb genomen. Iedereen zal altijd een mening hebben, maar het draait uiteindelijk om mezelf. Ik ben gelukkig en mijn familie is gelukkig", benadrukt hij. Hoelang ziet Bergwijn zichzelf nog voor Al Ittihad spelen? "Als het aan mij ligt nog wel tien jaar ofzo", lacht hij.