Bergwijn en Promes samen verder als muzikant: "Black Rarri truck"
Steven Bergwijn en Quincy Promes Foto: © Pro Shots
Steven Bergwijn is van alle markten thuis. De oud-Ajacied duikt de studio in voor een hiphop-track, en doet dat niet alleen. QP, beter bekend als Quincy Promes, verzorgt volgens het bijschrift de muzikale ondersteuning.
Het volledige nummer is nog niet te beluisteren, maar vanaf 31 oktober staat het online, zo is te zien op TikTok. Bergwijn deelt alvast een voorproefje: "Black Rarri truck, mijn hoofd top thee…", klinkt het onder meer.
Opvallend is dat Promes momenteel nog altijd in juridische problemen zit. Eerder werd hij door de rechtbank veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf vanwege betrokkenheid bij drugssmokkel en het neersteken van zijn neef. Onlangs vond in Amsterdam een tweede voorbereidende zitting in het hoger beroep plaats.
