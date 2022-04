Geschreven door Idse Geurts 25 apr 2022 om 10:04

Ajax wil komende zomer graag Steven Bergwijn en Owen Wijndal inlijven. Dit meldt Freek Jansen bij Studio Voetbal. Er lijkt de komende maanden een grote leegloop plaats te vinden bij Ajax, dus de Amsterdammers zijn druk op zoek naar nieuwe spelers. Zowel Bergwijn als Wijndal worden al langere tijd genoemd als potentiële versterkingen voor Ajax, maar deze zomer lijkt het er dus echt van te komen.

Volgens Jansen is Ajax vooral druk bezig met het versterken van de voorhoede. Aangezien Brian Brobbey waarschijnlijk terugkeert naar RB Leipzig en Danilo transfervrij vertrekt uit Amsterdam, zijn er niet veel aanvallers aanwezig bij Ajax. Steven Bergwijn moet dit gat bij Ajax opvullen. “Bergwijn is nog steeds een heel belangrijke optie. Ajax wil per se een nieuwe rechtsbuiten hebben. Erik ten Hag wilde dat al. Hij baalde echt dat ze David Neres lieten gaan in de veronderstelling dat Bergwijn zou komen, maar die kon toen niet meer weg bij Tottenham”, aldus Jansen.

Ook zoekt Ajax nieuwe spelers voor op de backposities. Noussair Mazraoui lijkt immers naar Bayern München te vertrekken, terwijl ook Nicolas Tagliafico een transfer wil maken. Daarnaast wordt Daley Blind ook steeds ouder, waardoor een nieuwe links- of rechtsback geen overbodige luxe is. Volgens Jansen is Wijndal een ‘heel belangrijke optie’ voor de Amsterdammers. In het verleden heeft de huidige aanvoerder van AZ ook laten blijken dat hij een transfer naar Ajax ziet zitten. Wellicht kunnen we Wijndal dus binnenkort in een Ajax-shirt zien schitteren.