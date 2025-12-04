Het laatste Ajax Nieuws
Bergwijn even terug in Nederland: "Wil niemand belachelijk maken"
Steven Bergwijn Foto: © BSR Agency
Steven Bergwijn was maandag weer even in Nederland voor de jaarlijkse Fashion Player Awards van Life After Football. VoetbalPrimeur sprak hem kort over zijn kledingstijl en de slechtst geklede Oranje-international.
"Het is wel iets waar je mee bezig bent. Het is wel gewoon leuk", vertelt Bergwijn over zijn outfit bij aankomst in Zeist. Over de slechtst geklede international wil hij echter niets kwijt. "Ik wil niemand belachelijk maken", lacht de buitenspeler voor de camera van VoetbalPrimeur.
Wel mist hij een aantal dingen uit Nederland: "De Albert Heijn. Gewoon de dingen die je in het buitenland niet hebt. Saudi-Arabië bevalt top. Ik heb niet het idee terug te keren voorlopig, maar je weet het nooit."
Laatste nieuws
Bergwijn even terug in Nederland: "Wil niemand belachelijk maken"
Jesse mag opnieuw naar Ajax na gestaakt duel: "Was echt in tranen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Fortuna Sittard - Ajax
El Karouani in verband gebracht met Ajax: "Begrijp dat er banden zijn"
'Miljoenentransfer lonkt voor Taylor; Italianen willen toeslaan'
Johan Derksen kraakt Ajacied: "Zou hij dat zelf niet doorhebben?"
Van der Vaart over Ajax-speler: "Dat vond hij eerst niet zo leuk"
Ajax-icoon Jan Vertonghen keert terug op het oude nest: "Bewust"
Gouka: "Hij creëert meer kansen dan Gloukh, Saibari en Mijnans"
"Topclubs pakken 70 cent van elke verdiende euro in de Eredivisie"
Meer nieuws
Louis van Gaal kon aan de slag als trainer: "Ik zeg het gewoon"
Ajax zoekt nieuwe commissarissen: "Moet per se een vrouw zijn"
Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"
Pharell Nash apetrots na debuut: "Ik dank God voor mijn debuut"
'Busby tekent nieuw contract': "Is een uitdaging met dit budget"
Scheidsrechter stopt na 218 (!) duels in Eredivisie: "Voorbeeld"
Sneijder wil speler weg hebben bij Ajax: "Die wordt niet beter zo"
Johan Derksen is furieus: "Het is de schuld van de Ajax-leiding"
Scouting Ajax krijgt flinke sneer: "Waarom halen ze Valente niet?"
Chris Woerts haalt uit: "Het is te krankzinnig voor woorden"
Ouder nieuws
Vervelende update over Huntelaar: "Gaat niet zo heel goed met hem"
'Bundesliga-club wil Sean Steur in de zomer naar Duitsland halen'
'Ajax wil Zweedse kampioenenmaker Henrik Rydström als trainer'
Van Geel kon weer aan de slag: "Een topclub in het buitenland"
Ajax-debutant Nash maakt indruk: "Dat is goed en dát is Ajax"
FC Groningen-speler woest: "Je gaat liggen als een pussy, man"
FC Groningen supporters: "Wisten dat het duel gestaakt zou worden"
Lukkien uit zich na verlies tegen Ajax: "Was een giftige combi"
Speler roept 'vieze stink Belg' tijdens duel Ajax - FC Groningen
El Ahmadi onder de indruk van Ajacied: "Je moet realistisch zijn"
Video’s
Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"
Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"
VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland
Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"
Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"
Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"
Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"
0 reacties