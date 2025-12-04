Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Bergwijn even terug in Nederland: "Wil niemand belachelijk maken"

Arthur
bron: VoetbalPrimeur
Steven Bergwijn
Steven Bergwijn Foto: © BSR Agency

Steven Bergwijn was maandag weer even in Nederland voor de jaarlijkse Fashion Player Awards van Life After Football. VoetbalPrimeur sprak hem kort over zijn kledingstijl en de slechtst geklede Oranje-international.

"Het is wel iets waar je mee bezig bent. Het is wel gewoon leuk", vertelt Bergwijn over zijn outfit bij aankomst in Zeist. Over de slechtst geklede international wil hij echter niets kwijt. "Ik wil niemand belachelijk maken", lacht de buitenspeler voor de camera van VoetbalPrimeur.

Wel mist hij een aantal dingen uit Nederland: "De Albert Heijn. Gewoon de dingen die je in het buitenland niet hebt. Saudi-Arabië bevalt top. Ik heb niet het idee terug te keren voorlopig, maar je weet het nooit."

