Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Steven Bergwijn ging vreemd met jongedame en trouwt er nu mee'

Arthur
bron: Story
Sem Smit en Steven Bergwijn
Sem Smit en Steven Bergwijn Foto: © Instagram

Steven Bergwijn is onlangs in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Sem Smit. Volgens Story trouwde het stel in alle stilte, zonder een groot feest of veel gasten. De bruiloft vond plaats in besloten kring.

Bergwijn maakte in de zomer van 2024 de overstap van Ajax naar het Saudische Al-Ittihad. In het Midden-Oosten speelde de aanvaller inmiddels 39 wedstrijden, waarin hij negentien keer scoorde en negen assists gaf. In zijn eerste seizoen pakte hij direct zowel de landstitel als de nationale beker. Ook privé beleeft de voetballer een mooie periode, nu hij getrouwd is met Smit.

In 2015 kreeg Bergwijn een relatie met Chloé Jay Lois, met wie hij in 2020 een zoon kreeg. Later datzelfde jaar verwelkomde de aanvaller samen met Smit, met wie hij destijds een affaire had, eveneens een zoontje: Ayden. Toen hun relatie begon, was de Oranje-international dus nog samen met een andere vrouw. Inmiddels vormen Bergwijn en Smit alweer geruime tijd een hecht stel.

Smit vertelt aan Story dat het huwelijk vooral om praktische redenen werd gesloten. “Dat had te maken met Stevens nieuwe club in Saudi-Arabië, alles moest officieel worden vastgelegd voor het visum”, legt ze uit. Na de officiële plechtigheid volgde een kleinschalige barbecue bij de schoonouders van Bergwijn. “Ik mag wel hopen dat we het in de toekomst nog eens overdoen met een écht groot feest, maar daar heb ik alle vertrouwen in”, zegt Smit met een glimlach.

Voordat Bergwijn zijn vriendin ten huwelijk vroeg, ging hij eerst naar haar vader om diens zegen te vragen. “Dat was zó’n emotioneel moment”, vertelt Smit. “Ik ben echt een papa’s kindje en vond het prachtig dat mijn ouders achter ons huwelijk staan.” De verhuizing naar Saudi-Arabië vond ze spannend. “Ik wist niet goed wat ik kon verwachten. Het is niet niets om telkens je vertrouwde omgeving achter te laten en ergens anders weer je plek te moeten vinden. Gelukkig hebben we elkaar, dat is voor mij het belangrijkste. Waar we ook naartoe verhuizen, als ik maar samen ben met mijn gezin. Zij zijn mijn thuis.”

