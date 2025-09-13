Kick-off podcast
2025-09-02
Bergwijn imponeert met goals en pakt de koppositie met Al-Ittihad

Cherine
Steven Bergwijn
Steven Bergwijn Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajax-speler Steven Bergwijn was vrijdagavond de grote man bij Al-Ittihad. In een ruime 4-2 zege op Al-Fateh scoorde de Nederlander twee keer, waarmee de koppositie in Saudi-Arabië een feit is.

In een enerverende wedstrijd met zes goals en twee rode kaarten bracht Bergwijn zijn team bij een 1-1 tussenstand op voorsprong. Na een assist van Moussa Diaby, oud-speler van Bayer Leverkusen en Aston Villa, tikte hij eenvoudig de 2-1 binnen.

Het werd een avond om niet te vergeten voor Bergwijn, die later profiteerde van slordigheden in de defensie en zijn tweede doelpunt maakte. In de tweede helft kregen beide ploegen nog een rode kaart, waarna Bergwijn na 96 minuten het veld mocht verlaten.

Al-Ittihad staat na twee wedstrijden bovenaan, mede dankzij spelers als Diaby en de middenvelders N’Golo Kanté (ex-Chelsea), Fabinho (ex-Liverpool) en Houssem Aouar (ex-Lyon).

Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
