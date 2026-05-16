Bergwijn krijgt bijval uit onverwachte hoek: "Een beetje jammer"

Eljero Elia begrijpt niets van het besluit van Ronald Koeman om oud-Ajacied Steven Bergwijn definitief buiten het Nederlands elftal te laten. In een gesprek met FCUpdate zegt de oud-aanvaller van Oranje dat deze houding niet overeenkomt met de trainer die hij uit zijn eigen carrière kent. Volgens Elia lijkt de situatie rond Bergwijn daardoor eerder persoonlijk dan puur sportief.

Bergwijn verruilde Ajax op de laatste dag van de transferperiode in 2024 voor het Saudische Al-Ittihad, in een transfer van ongeveer 21 miljoen euro. Kort daarna maakte Koeman duidelijk dat de vleugelaanvaller voorlopig niet meer hoefde te rekenen op een uitnodiging voor Oranje. De bondscoach bleef sindsdien bij zijn standpunt: jonge spelers die kiezen voor de Saudi Pro League zouden hun sportieve ambities op een lager pitje zetten. Elia, die in het seizoen 2014/15 onder Koeman speelde bij Southampton FC, reageert verbaasd op die keuze. "Koeman is heel direct", zegt hij. "Ik ken hem ook persoonlijk: als trainer heb ik hem meegemaakt bij Southampton. Maar er is een ding dat ik niet zo leuk vond: dat hij Bergwijn zo vroeg heeft afgeschreven."

Volgens Elia gaan andere toplanden heel anders om met spelers die actief zijn in het Midden-Oosten. "Ik zie zat jongens in die competitie spelen die nog gewoon in het nationale elftal van Portugal of Brazilië spelen." De inmiddels 26-jarige Bergwijn speelde dit seizoen 26 officiële wedstrijden voor Al-Ittihad. Daarin was hij goed voor acht doelpunten en vier assists. Elia vindt daarom dat Koeman te snel heeft geoordeeld. "Dan vind ik het jammer dat hij hem zo heeft afgeschreven en zich zo verdedigend opstelde, niet als een open mens zoals ik hem ken", vervolgt hij. "Een beetje: 'Ik ben de baas, ik bepaal', terwijl je weet dat Bergwijn een van je beste spelers is als je hem gebruikt hoe je hem hoort te gebruiken. Dit zag ik niet aankomen."