Bergwijn krijgt steun: "Er is niemand die daar nu wat over zegt"

Gustavo Hamer hoopt zijn carrière ooit af te sluiten bij zijn jeugdliefde Feyenoord. De middenvelder, die momenteel uitkomt voor het Engelse Sheffield United, is met zijn club verwikkeld in een spannende titelstrijd in het Championship. Promotie naar de Premier League is het ultieme doel.

Toch steekt het Hamer dat er in Nederland maar weinig waardering is voor spelers die buiten de schijnwerpers presteren. Volgens hem gaat de aandacht te vaak uit naar de grote competities en de bekende namen.

"We kijken alleen maar naar de grote spelers. We kijken alleen maar naar de Premier League en alleen maar naar de bekende gasten. Terwijl het er voor mij om gaat hoe je presteert", aldus de speler die in verband wordt gebracht met Feyenoord. Als voorbeeld noemt Hamer Steven Bergwijn, die bij het Saoedische Al-Ittihad prima cijfers kan overleggen: tien goals en zes assists in 21 competitiewedstrijden. Toch blijft het in de Nederlandse media oorverdovend stil rond de aanvaller.

"Steven doet het uitstekend in Saoedi-Arabië, maar er is niemand die daar nu wat over zegt. En dat terwijl iedereen er wel wat over te zeggen had toen hij daarheen ging. Waarom wordt er nu niet gezegd dat hij het zo fantastisch doet? Ik vind dat Nederland in dat opzicht vrij vlak is. We hebben snel een mening, maar als het wat positiever is, wordt er niet snel wat over gezegd", stelt Hamer kritisch tegenover Voetbal International.