Geschreven door Idse Geurts 21 jan 2022 om 12:01

De kans is klein dat Steven Bergwijn nog een transfer naar Ajax maakt. Dit meldt De Telegraaf vrijdagochtend. Ondanks de grote interesse, lijkt Bergwijn ‘gewoon’ bij Tottenham Hotspur te blijven. Bergwijn maakte onlangs, diep in blessuretijd, twee doelpunten tegen Leicester City. Hierdoor wist Tottenham toch het veld te verlaten met een overwinning. Tottenham manager Antonio Conte lijkt, mede door deze doelpunten, toch vertrouwen te hebben in Bergwijn’s kwaliteiten. Conte wil de vleugelspeler dan ook niet laten vertrekken.

Daarnaast wil ook de clubvoorzitter van Tottenham, Daniel Levy, Bergwijn niet kwijt. In 2020 werd Bergwijn nog voor 30 miljoen euro overgenomen door PSV. Mocht Tottenham Bergwijn nu verkopen dan leidt het waarschijnlijk aardig wat verlies. Ajax was bereid om achttien miljoen euro te betalen voor de vleugelspeler, maar Tottenham wil minimaal 25 miljoen euro zien. Dit bedrag gaan de Londenaren niet ontvangen voor Bergwijn. Hierdoor blijft Bergwijn dus gewoon in Londen.