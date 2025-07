Bergwijn terug in Nederland: "Ik kom mijn hele leven al hier"

Steven Bergwijn is voor korte tijd terug in Nederland. De 27-jarige aanvaller, momenteel spelend voor de Saudische topclub Al Ittihad, houdt zijn conditie tijdens de zomerstop in eigen land op peil, samen met enkele andere spelers.

Elk jaar traint Bergwijn in een sportschool in Almere om tijdens de zomer fit te blijven voor het nieuwe seizoen. "Ik kom eigenlijk mijn hele leven al hier, Nu werken we specifiek aan bepaalde dingen die ik nodig heb. Kracht bijhouden of als ik ergens last van heb, dan laat ik dat hier nakijken", vertelt Bergwijn aan ESPN. "We hebben hier speciale programma's en dat helpt me."

Bergwijn is niet de enige profvoetballer die tijdens de zomerstop in Almere traint. Ook Brian Brobbey, Owen Wijndal en Myron Boadu zijn te vinden in dezelfde sportschool. "Heel veel jongens komen hier", zegt Bergwijn. Hebben ze het dan over het voetbal? "Nee, gewoon privépraat", lacht de aanvaller.

In de sportschool in Almere wordt Bergwijn onder andere begeleid door Nordin Wooter, voormalig Ajax-speler. "Ik richt me op het begeleiden van spelers. Die terugkomen van een revalidatie of tussen twee contracten zitten bijvoorbeeld", legt hij uit. "Dingen die een voetballer prettig vindt, daar richt ik me op."