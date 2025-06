Bergwijn treedt in voetsporen Promes en Lang en brengt nummer uit

Profvoetballer zijn allang niet meer alleen met voetballen bezig, zo blijkt ook uit de nieuwste release van Bergwijn. Samen met de artiesten JayKoppig, Hekje31 en Jinho 9 maakte de aanvaller van Al Ittihad het nummer 'Walibi’.

Bergwijn rapt daarin onder andere 'Met Bergwijn in je club is het gegarandeerd succes. Ik weet niet waarom je komt met een baby, ik heb een fles' en refereert hijook nog aan dat hij zelf ’de bondscoach’ is.