Bergwijn was er 'klaar mee' bij Ajax: "Waarom moest dat zo?"

"Ik maakte de transfer en toen ik de volgende dag wakker werd, kreeg ik veel felicitaties", blikt hij terug in het programma Convo. "Toen zag ik wat de bondscoach had gezegd, over dat ik niet op deze leeftijd naar Saoedi-Arabië had moeten gaan. Het raakte me wel een beetje. Waarom moest dat zo op televisie? We hebben lang samengewerkt, hij had me ook kunnen bellen. Of misschien vond hij dat ik hem had moeten bellen", aldus Bergwijn.

"Als je ziet met wat voor spelers ik speel en tegen wie ik speel, dan doet het niet onder voor de Eredivisie", vervolgt hij. "Nu werd ik live op tv afgebrand. Hij zei dat het alleen om het geld was, maar ik was er gewoon klaar mee bij Ajax. Voor allebei was dat het beste. Hij weet niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt en hoe ik me voelde en hoe ik erin stond. Het bedrag is natuurlijk lekker, maar zou hij dat niet doen dan?"

Bergwijn is blij dat hij niet meer in Nederland speelt. "Ik waardeer het leven gewoon meer nu. Als voetbal lekker gaat en je blij bent, gaat alles er omheen ook beter. Ik wilde even weg uit Nederland en naar een andere cultuur", legt hij uit. "Er zijn nu geen mensen die zeuren om de domste dingen. Toen ik in mijn McLaren door de stad reed, kwam ik Francesco Farioli tegen. Dan hebben ze weer wat te zeggen. In Nederland vinden ze dat je met de fiets naar je werk moet, maar ik ben gewoon mezelf en houd van mooie dingen", besluit Bergwijn vastberaden.