Geschreven door Idse Geurts 02 mei 2022 om 12:05

Steven Bergwijn blaast een mogelijke transfer naar Ajax nieuw leven in. De Nederlandse vleugelaanvaller laat blijken dat hij een transfer naar de Amsterdammers wel ziet zitten. Dit meldt Bergwijn tegenover het Algemeen Dagblad. Bergwijn lijkt bij Tottenham Hotspur niet verzekerd van een basisplaats, dus wellicht kan een terugkeer naar de Eredivisie een oplossing bieden.

Hoewel Bergwijn regelmatig op het veld staat in de Premier League, moet de aanvaller het vooral hebben van invalbeurten. Bergwijn geeft zelf ook aan dat een basisplek bij Tottenham er waarschijnlijk niet in zit. “Een basisplek? Hier? Ik denk eerlijk gezegd van niet. Het is een lastig verhaal voor mij. Voorin staat het goed, maar ik speel niet veel”, vertelt de 18-voudig international eerlijk.

De Nederlander heeft nog een langdurig contract in Londen, maar Bergwijn lijkt binnenkort te willen vertrekken. Zeker met het oog op het aankomende WK, is het voor de aanvaller belangrijk om zoveel mogelijk speelminuten te maken. Bergwijn ziet hierin een mogelijke transfer naar Ajax als een goede oplossing. “Ajax zou zeker een optie zijn. Een terugkeer naar Nederland zou zeker voor mij een optie zijn”, laat de aanvaller weten.

Hiermee lijkt Ajax dus te mogen hopen op een mogelijke inkomende transfer van Bergwijn. Afgelopen winter leek Bergwijn al dichtbij een overgang naar Ajax. Op het laatste moment vond deze transfer toch geen doorgang. Hopelijk kan deze zomer de deal wel gemaakt worden. De spoeling bij Ajax voorin is immers dun, dus een speler met de aanvallende kwaliteiten van Bergwijn is altijd welkom.