Berichtgeving rond Ajax-target ontkracht: "Besloten het niet te doen"

De mogelijke komst van Eduard Spertsyan naar Ajax is voorlopig allerminst zeker. Waar ESPN eerder nog meldde dat de Armeense middenvelder als ‘topkandidaat’ op het verlanglijstje stond in Amsterdam, wordt dat bericht nu tegengesproken door andere bronnen. Volgens Tim van Duijn van Voetbal International is er inmiddels een andere koers ingezet.

"Eduard Spertsyan staat al jaren op het lijstje van de Amsterdamse club en is deze zomer wederom topkandidaat", schreef ESPN zondag. De middenvelder van het Russische FK Krasnodar zou passen in het profiel dat Ajax zoekt. Spertsyan was goed voor voor elf doelpunten en zeven assists in 28 competitieduels.

Twee jaar geleden klapte een transfer nog vanwege morele bezwaren van de Raad van Commissarissen, die geen zaken wilden doen met een Russische club. Over een transfer deze zomer was Van Duijn duidelijk. "Volgens mij is dit kort een thema geweest maar hebben ze besloten het niet te doen", stelde de clubwatcher van Voetbal International.