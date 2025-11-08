Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Beroemde Turkse zangeres aangevallen voor duel Ajax-Galatasaray

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Galatasaray supporters in Amsterdam
Galatasaray supporters in Amsterdam Foto: © BSR Agency

De beroemde Turkse zangeres İrem Derici is met haar verloofde, de Turkse dj Melih Kunukçu, terecht gekomen in de rellen rond de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray. De wedstrijd zag het duo nooit, vanwege problemen met hun kaarten.

"Ik kon het stadion 1,5 kilometer verderop niet in, ook al had ik een ticket", meldt ze bij De Telegraaf. Ajax gaf eerder al aan dat 1000 tickets waren geblokkeerd. De voorwaarden werden verbroken, waardoor de kaarten ongeldig werden verklaard. 

Onderweg naar het hotel, nog voor het begin van het duel, werd ze aangevallen. "Het waren aso’s", vertelde ze in Turkse media. "Ze kwamen op ons af. We hebben niets gezegd om ervoor te zorgen dat we ons niet ineens gedwongen moesten verdedigen."

De politie kwaam er toen snel bij. "Net toen we dachten dat het voorbij was, liepen agenten op ons af. Ze zeiden: ’Ga naar je kamer, ga vanavond niet naar buiten’. Ik ben nog steeds verbolgen en verdrietig. Het was allemaal niet nodig."

Derici haar verloofde sprak daarop met de politie. "Hij vertelde wat er zojuist was gebeurd, en bij wie de schuld lag, maar dit was de oplossing die ons werd genoemd… Ik was zo ontdaan. Mijn nagels waren compleet gebroken in de vechtpartij, ik had ook een kloppend gevoel in mijn handen."

De artieste kwam voor het concert van Lady Gaga, zondag in de Ziggo Dome, naar Amsterdam. Na het voorval wilde ze direct terug naar Turkije en heeft ze haar kaarten verkocht. Zestien mensen werden aangehouden voor het bezit hebben van vuurwerk en bivakmutsen, voor openlijke geweldpleging, belediging, mishandeling en het bezit van vuurwerk.

