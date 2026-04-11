Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"
Bij De Oosttribune heeft Bert Konterman zich kritisch uitgelaten over de huidige situatie bij Ajax. De oud-international is opvallend scherp in zijn oordeel over de Amsterdamse selectie en ziet vooral een gebrek aan eenheid binnen het elftal.
Bert Konterman is zoals gezegd fel op Ajax, zo blijkt bij De Oosttribune. "Dat Ajax is geen team. Daar zitten een partij individuen en egoïsten in. Het is ook zo jammer dat Marc Overmars het daar niet meer voor het zeggen heeft. Die had de boel daar zo geweldig op de rit, het was toen georganiseerd bij Ajax."
Overmars ging weg nadat hij in opspraak kwam vanwege dickpicks. Konterman haakt hierop in. "Als je in Nederland een moord pleegt moet je een herkansing krijgen en een derde en een vierde kans, want het is zielig. Marc stuurt een bijzondere foto en is voor eeuwig zwart gemaakt. Dat vind ik belachelijk. Je kan mensen toch een herkansing geven."
Presentator Bert van Losser noemt dat Edwin van der Sar hem meer had kunnen steunen, maar hier is Tijmen van Wissing het absoluut mee oneens. "Dit kan toch niet. Als jij dit op de werkvloer doet dan ga je toch linea recta op de kop eruit. Dan zeggen ze 'die smeerlap willen we hier niet meer hebben'. Hoe goed jij ook bent. Hij hoeft van mij niet verkenner te worden in de hele Nederlandse Eredivisie. Ik zou het heel logisch vinden als een andere club hem wel neemt."
Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!
Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
